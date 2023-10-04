【量大強漲股整理】台股【選股重於選市】，矽光子獨強，AI股、蘋概股 有機會在上嗎?

美股周二收黑，受 10 年期殖利率創 16 年新高，美元走強，台幣貶超過 1 角，國際油價反彈，加上美國眾議院議長首度被罷，使台股今日同步走弱，終場跌 180.96 點、收在 16273.38 點，成交量 2382.38 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 259.09 億元；自營商賣超 77.75 億元；投信續挺台股，買超 22.17 億元；三大法人合計賣超 314.67 億元。

今日台股受國際局勢影響，呈現震盪回檔格局，雖然收黑 k 棒，但未破前低，並且留下長達 70 點下影線，顯示短線下檔有撐；上市櫃漲停家共 11 檔，而跌停家數只有一檔；暗示台股弱中透強的訊號，市場無明顯主流股撐盤；最近盤走震盪格局，仍需用時間換取空間，目前【選股重於選市】；後續將留意即將公布的九月營收、單季財報的個股；另外今晚美國要公布有「小非農」之稱的 9 月 ADP 就業報告、以及本週五 (2330-TW) 台積電，九月營收、美國非農就業數據都是要留意的重點。

個股方面，AI 股，(2382-TW) 廣達，尾盤翻紅，上漲 2 元收紅，也撐住 5 日線； (8210-TW) 勤誠，也挾著伺服器機殼 Q4 將進入量產、基礎建設轉強，也將吃到 L40S 通用機殼訂單，股價逆勢大漲超過 4%；IC 設計、記憶體，兩族群表現續強，其中，(2454-TW) 聯發科、(5269-TW) 祥碩，力守紅盤；(2436-TW) 偉詮電，也相對抗跌，矽光子族群，是最強勢的族群，(3081-TW) 聯亞，獨家磊晶大廠，不畏懼大盤下跌，強勢表態，守穩五日線，隨時有機會往前高挑戰，(3265-TW) 台星科，也相對走穩。

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台股【選股重於選市】

矽光子獨強，AI 股、蘋概股

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10/4 強勢股分享

【上市量大上漲股】

上市

(2417-TW) 圓剛

(6117-TW) 迎廣

(3530-TW) 晶相光

(1324-TW) 地球

(6288-TW) 聯嘉

(1603-TW) 華電

(5269-TW) 祥碩

(3094-TW) 聯傑

(4564-TW) 元翎

(3715-TW) 定穎投控

(8210-TW) 勤誠

(3694-TW) 海華

(2455-TW) 全新

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【上櫃量大上漲股】

(8093-TW) 保銳

(6684-TW) 安格

(3122-TW) 笙泉

(5272-TW) 笙科

(3276-TW) 宇環

(9950-TW) 萬國通

(8240-TW) 華宏

(6279-TW) 胡連

(3526-TW) 凡甲

(6712-TW) 長聖

(4933-TW) 友輝

(3672-TW) 康聯訊

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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