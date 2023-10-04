小摩策略師：如今市場如同2007年金融危機爆發前

摩根大通全球策略師 Marko Kolanovic 表示，如今市場投資人的信心與討論話題，和 2007 年全球金融危機爆發前相同，儘管情況不完全相同，但已有足夠相似之處值得謹慎對待。

Kolanovic 指出，如今市場關注的議題，包含美國聯準會 (Fed) 將結束升息、消費者韌性、強勁的就業市場以及經濟軟著陸的可能性等，都是 2007 年金融危機前夕的議題。

Kolanovic 也說，目前還面臨著一系列的問題，像是美元走強、布蘭特原油價格上漲以及債券殖利率上升。債市動盪可能預示著利率將長期走高，凸顯總體經濟面臨的挑戰，並可能對風險資產造成衝擊。

「只要利率仍然嚴格受限、估值昂貴以及地緣政治風險持續存在，我們將保持謹慎前景。我們認為，自今年年初以來，市場的逆風更強，順風更弱。高利率影響的時間更長，大部分負面影響仍將出現。」Kolanovic 在給客戶的報告中寫道。

他也指出，過去支撐擁抱風險的樂觀情緒已經逆轉，中國經濟重啟曾一度被視為正向因素，但如今輕微帶有負面影響。此外，VIX 波動指數也處於偏高水準，都意味著未來可能會出現變化。

Kolanovic 在整個 2023 年持續看空，他強調，雖然存在一定的滯後效應，但長期高利率最終會對資產價格和更廣泛的全球經濟產生負面影響。

Kolanovic 先前就說，在過去幾個月中，利率和地緣政治因素更加負面，未來 6 至 12 個月發生危機的可能性增加，可能會高於市場參與者預期。