麥卡錫遭同黨逼宮 成美國史上首位被罷免的議長 誰來接班？

美國幾天前才驚險避免政府關門危機，但國會依然動盪，眾議院議長麥卡錫 (Kevini McCarthy) 遭遇共和黨黨內議員發起的不信任投票，該案周二 (3 日) 最終以 6 票之差通過，導致上台僅九個月的麥卡錫，成為美國史上第一個遭罷免下台的眾議院議長。

眾院周二 216 票贊成、210 票反對，通過由麥卡錫長期對手、共和黨極右派眾議員蓋茨 (Matt Gaetz) 提出的罷免案。根據路透，共和黨僅以些微多數控制眾院，如果民主黨議員一致反對，共和黨最多只能容忍 5 名議員跑票，最終卻有 8 名共和黨議員和 208 名民主黨議員贊成罷免。

投票結束不久後，麥卡錫親密盟友、眾議院金融委員會 (FSC) 主席麥亨利 (Patrick McHenry) 擔任臨時議長，並宣布眾議院休會。眾議院共和黨會議 (The House Republican Conference) 計劃周二傍晚開會共商下一步。

麥亨利 (圖: REUTERS/TPG)

蓋茲 (Matt Gaetz) 和一小群共和黨人批評，麥卡錫靠著與民主黨人合作，才得以通過臨時支出法案，並指控麥卡錫在削減支出方面做得不夠。他們之前拒絕在大幅削減支出的情況下撥款，讓美國政府瀕臨關門，他們也反對進一步援助烏克蘭，主張把這筆錢用於打擊美國的非法移民。

麥卡錫上周六 (9 月 30 日) 雖然意外取得立法勝利，讓避免政府關門的臨時支出法案闖關成功，卻也點燃共和黨極右派長期以來對他領導方式的不滿。由於共和黨在去年 11 月期中選舉僅以微弱優勢奪回眾議院，這一小群人等於掌握著實際上的否決權。

誰來繼任？

目前多名共和黨人表示，計劃 10 月 10 日討論麥卡錫的繼任人選，預定 10 月 11 日投票選舉新議長。

眾議院議長繼任者人選若能讓美國國會恢復平靜，有助於安撫金融市場，但遴選時間可能比市場所想的更曠日廢時。在臨時支出讓聯邦政府營運到 11 月 17 日以前，議長之爭將持續上演。

麥卡錫已經公開表示，將不會再次角逐議長寶座。他雖然失去議長職位，但仍保有加州眾議員的身分。

目前沒有明顯的議長繼任者，市場關注以下四名共和黨人的動向：史卡利塞 (Steve Scalise)、艾默 (Tom Emmer)、麥亨利 (Patrick McHenry)、斯特凡尼克 (Elise Stefanik)。

1. 路易西安那州眾議員史卡利塞 (Steve Scalise)

史卡利塞 (圖: REUTERS/TPG)

史卡利塞是眾議院共和黨第二號人物，正在接受血癌治療，領頭提出這次罷免案的蓋茲 (佛州眾議員) 已經表示，他不排除支持史卡利塞，血癌治療並非他考慮是否支持史卡利塞的因素之一。

2. 明尼蘇達州眾議員艾默 (Tom Emmer)

艾默示眾議院共和黨第三號人物，同黨其他人曾提及他是可能的議長接任人選。華盛頓郵報曾報導，共和黨內的強硬派人士認為艾默是比較能兌現保守派理念的人物。

艾默本身是加密貨幣支持者，也是國會區塊鏈小組 (Congressional Blockchain Caucus) 的共同主席。

3. 北卡羅來納州眾議員麥亨利 (Patrick McHenry)

身為眾議院金融服務委員會主席的麥亨利，是另一個潛在人選，但因為他也是與拜登政府協商提高舉債上限的談判人員之一，不利於取得某些保守派的支持。在眾議院選出下一任議長，麥亨利將擔任代理議長。

4. 紐約州眾議員斯特凡尼克 (Elise Stefanik)

斯特凡尼克是眾議院共和黨會議主席 (House GOP Conference Chair)，是國會共和黨人當中職務最高的女性，並支持前總統川普。