〈貴金屬盤後〉美元和美債殖利率攜手狂飆 黃金一度觸及七個月低點

由於美元和美債殖利率持續飆升，黃金期貨周二 (3 日) 盤中一度觸及七個月低點，不過終場拋售潮減緩，是近兩周以來首見。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 5.70 美元或 0.3%，報每盎司 1841.50 美元。盤中最低曾跌到 1830.95 美元，是 3 月以來低點。

黃金期貨上周重挫 4%，創 2021 年 6 月 11 日以來最低價，第 3 季跌幅為 3%，連兩季季線收黑。

黃金現貨價下跌 3.95 美元或 0.2%，報每盎司 1823.93 美元，盤中最低跌至 1815.32 美元，是 3 月迄今最低。

美國勞工部周二稍早公布，8 月 JOLTS 職位空缺增至 961 萬個，遠超乎市場預期，削弱投資人對聯準會 (Fed) 可能已經結束抗通膨任務的信心，也替美元和美債殖利率近期升勢挹注動能。

勞工部預定本周五公布 9 月非農就業報告，Fed 曾多次表示，就業和薪資成長必須降溫，才能抑制通膨。

但盤中隨著 Fed 官員發表演說，黃金跌幅在尾盤時間隨之收斂。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，Fed 並不及於進一步升息，但仍有保持限制性貨幣政策的必要性，以免消費支出和就業成長與經濟其他部分脫節。

波斯提克還暗示，就算到 2024 年底仍有升息的可能性，這番話減輕了美債拋售壓力，抑制殖利率和美元的升勢。

外匯市場的美元升勢，似乎也在日元對美元貶破 150、疑似引發日本當局的干預後，而遭遇阻力。

OANDA 分析師 Ed Moya 說：「金價在跌到七個月低點後找到一些支撐。美債殖利率還在上升，對金價來說 1830 美元可能是重要支撐。殖利率可能繼續飆升，但在華爾街等待非農就業報告和長周末以前，可能會浮現若干疲態。」