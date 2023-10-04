〈台股盤前要聞〉台積電熊本廠進度超預期、鴻海結盟加國固態電池商 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台積電將在本月展開日本熊本廠設備安裝，預定明年開始生產，進展比亞利桑那州廠還快；鴻海與加拿大固態電池設計製造商 Blue Solutions 簽訂合作備忘錄 (MOU)，將攜手旗下全資子公司芯量科技 (SolidEdge Solution)，跟 Blue Solutions 共同開發兩輪電動車固態電池產品。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

日經：台積電 10 月展開日本熊本廠設備安裝 明年投產

台積電 (2330-TW) 將在本月展開日本熊本廠設備安裝，預定明年開始生產，顯示熊本廠的進展比台積電美國亞利桑那州廠還快。閱讀全文...

鴻海結盟 Blue Solutions 攜手發展兩輪電動車固態電池

鴻海 (2317-TW) 昨 (3) 日宣布，與加拿大固態電池設計製造商 Blue Solutions 簽訂合作備忘錄 (MOU)，鴻海將攜手旗下全資子公司芯量科技 (SolidEdge Solution)，跟 Blue Solutions 共同開發兩輪電動車固態電池產品，首先將瞄準印尼市場。閱讀全文...

並非只阻貶不阻升 央行上半年淨賣匯 8.8 億美元

中央銀行總裁楊金龍將於今 (4) 日赴立院進行業務報告，在昨 (3) 日出爐的書面報告中，央行透露，上半年小幅淨賣匯 8.8 億美元，對阻貶釋出一定的力道，強調「維持新台幣匯率相對穩定，有其必要性」，也顯示央行並非只阻升不阻貶。閱讀全文...

外媒指協助華為供應鏈 崇越澄清：未提供材料與設備

外媒昨 (3) 日報導，眾多台廠協助華為突破美國制裁，內文提到崇越 (5434-TW)、漢唐 (2404-TW)、亞翔 (6139-TW) 與矽科宏晟 (6725-TW) 皆為供應商，引發市場議論，對此，崇越澄清，並未提供半導體材料或設備予鵬芯微，僅進行環保工程方面的合作。閱讀全文...

旭富新產能到位本季營運看增 觀音新廠產能再增 5 成

原料藥廠旭富 (4119-TW) 災後重建持續推進，預期第三季底新產能開出後，第四季營收有望小幅增加；觀音新廠則預計 2025 年試產後，整體產能將再成長 50%。閱讀全文...

精測 Q3 營收季減 7% 新品獲 HPC 客戶青睞

測試介面業者精測 (6510-TW) 昨 (3) 日公布 9 月營收 2.16 億元，月增 4.2%，年減 52%，第三季合併營收 6.92 億元，季減 7%，年減 43.6%，累計前三季營收 21.12 億元，年減 34.9%；受客戶需求遞延，精測第三季營收不如預期，新品 112Gbps 的 PAM4 技術已獲 HPC 晶片客戶青睞。閱讀全文...