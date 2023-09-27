Meta將在年度Connect大會中闡明虛擬宇宙趨勢和應用

Meta (META-US) 執行長祖克柏將於周三 (27 日) 向投資人介紹他建立沉浸式虛擬宇宙的計畫。他在該公司自疫情爆發以來舉行的首次現場會議上，將虛擬宇宙稱為電腦的未來。

Meta Connect 是 Meta 年度最大活動，祖克柏發布的演說將表明如何應對今年投資人熱情從擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 技術轉向人工智慧 (AI) 的趨勢。

去年，投資人批評 Facebook 和 Instagram 的母公司在虛擬宇宙上投入巨資，導致祖克柏解雇了數萬名員工，以繼續資助他的願景，因此這場活動的風險很高。

開發人員將密切關注，評估可能會為 Meta 的最新硬體設備創建哪些應用程式，比如像是今年秋天推出的最新 Quest VR 頭盔。另一方面，投資人將尋找跡象，看看 Meta 自 2021 年以來超過 400 億美元的投資賭注是否能得到回報。

兩位消息人士透露，當天的首要任務將涉及具有獨特個性的 AI 虛擬助手，該公司打算將其嵌入其應用程式中。《華爾街日報》率先報導了在 Connect 上宣布生成 AI 聊天機器人的計劃。

就在活動開始前，Meta 表示正在實施去年初宣布的一項計劃，推出其旗艦社交 VR 平台 Horizo​​​​n Worlds 的行動和網絡版本。它還悄悄地為其之前僅上半身的 VR 頭像加上腿。