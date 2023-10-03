〈台股盤中〉多空拉鋸 量縮橫盤震盪 看個股輪漲

台股在昨日的強彈後，今 (3) 日再度陷入橫盤狹幅整理，早盤以平低盤開出後，在平盤上下震盪，最低一度來到 16509 點，仍守住 16500 點大關，預估成交值不到 2800 億元，不過，大盤交投內容仍熱鬧，上市櫃超過 10 檔漲超過半根停板，多頭維繫一定熱度。

盤面上各族群呈現輪動態勢，利基型記憶體 IC 族群中，晶豪科 (3006-TW) 大漲 7%，鈺創 (5351-TW)、愛普 *(6531-TW) 則維持紅盤上。

光纖相關業者轉強，康聯訊 (3672-TW) 漲停，光聖 (6442-TW) 大漲 8%，光環 (3234-TW)、台通 (8011-TW)、波若威 (3163-TW) 和前鼎 (4908-TW) 漲幅 4% 上下，創威 (6530-TW) 和星通 (3025-TW) 也漲逾 2%。

銅箔基板族群中，台燿 (6274-TW) 和聯茂 (6213-TW) 均漲超過 2.5%。

記憶體模組連袂走強，商丞 (8277-TW) 漲半根停板，威剛 (3260-TW) 和十銓 (4967-TW) 漲超過 4%，宇瞻 (8271-TW) 漲逾 3%，品安 (8088-TW)、廣穎 (4973-TW) 和群聯 (8299-TW) 穩住紅盤。

驅動 IC 族群則有敦泰 (3545-TW) 漲逾 3%，矽創 (8016-TW)、晶宏 (3141-TW) 漲 2.5% 之上，天鈺 (4961-TW) 漲 2%。

個股同樣有不少強勢表態，訊芯 - KY(6541-TW) 漲停，聯嘉 (6288-TW) 一度漲停，力旺 (3529-TW)、亞力 (1514-TW) 和鼎基 (6585-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、蔚華科 (3055-TW) 和三商電 (2427-TW) 均有半根停板以上漲幅。

而材料 - KY(4763-TW)、波若威 (3163-TW)、台通 (8011-TW)、新門 (5432-TW)、立積 (4968-TW)、麗清 (3346-TW)、耕興 (6146-TW)、亞翔 (6139-TW) 和友達 (2409-TW) 等皆漲超過 3%。

法人指出，盤面資金持續透過半導體、電腦及週邊設備兩族群進行輪動，激勵指數上攻並站回半年線，惟須留意，大盤季線扣抵值於本周三開始向上扣高，將加速季線的下彎速度並與月線密合，指數上檔的蓋頭反壓恐更為沉重。