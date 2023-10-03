〈台股盤後〉聯發科孤木難撐 下跌102點收16454點 半年線得而復失

台股今 (3) 日儘管在聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群撐盤下，不過 AI 概念股漲多拉回整理，加上傳產、金融熄火，指數震盪走低，尾盤跌幅擴大，終場收在 16454.34 點，下跌 102.97 點或 0.62%，半年線得而復失，成交量 2557.16 億元。

觀察電子權值股表現，聯發科在外資調升目標價至千元下，股價高開震盪，終場勁揚 3.6%、收在 772 元，收復所有均線；台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電相對疲軟，廣達、緯創也同步走弱，下跌逾 2%。

聯發科帶動 IC 設計族群扮演撐盤指標，笙泉 (3122-TW)、晶豪科 (3006-TW) 亮燈漲停；敦泰大漲逾半根停板，譜瑞 - KY、通嘉、義隆、偉詮電等也都有 2-3% 漲幅。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 看好明年將進入多頭市場，報價也會一路向上，帶動威剛勁揚逾半根停板；記憶體模組更是連袂走強，商丞攻上漲停，宇瞻強漲 8%，十銓漲幅達 5%，廣穎、品安、群聯、宜鼎等均比大盤強勢。

個股表現部分，面板大廠友達 (2409-TW) 以 6 億歐元、約新台幣 204 億元收購德商 BHTC，此次併購讓友達在智慧座艙系統整合，今日股價開高後，拉回震盪，終場小漲作收。