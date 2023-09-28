盛弘攜手微軟建置敏盛智醫城 打造醫護版ChatGPT

盛弘 (8403-TW) 今 (28) 日宣布，攜手微軟運用雲端與 AI 技術推動智慧醫療及健康創新應用，並將敏盛智醫城為全台示範基地，更將合作打造中文版醫護專用 ChatGPT，提供精準醫療服務。

盛弘董事長、敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，台灣有很好的條件推動智慧醫療，集團近年積極數位整合醫療照護與資通訊產業，未來有微軟混合雲服務平台的共同推廣，以及後續合作打造醫護專用 ChatGPT、共同研發 CRM for Healthcare，相信台灣智慧醫療會相當具有國際競爭力。

台灣微軟總經理卞志祥指出，敏盛醫療體系在數位轉型方面走在台灣前端，雙方的合作跨足智慧醫療平台建置到產品開發，共同運用雲端和 AI 的力量為醫療產業帶來創新和改變，期望將智慧醫療健康服務推廣到全球醫療場域的客戶。

盛弘旗下的方鼎資訊與醫電數位共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統 (DIGI-HIS)，充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，在敏盛智醫城實現以「智醫診所 APP」完成就醫流程全程無紙化、量測數據同步傳送到 APP 的個人帳戶，包括在躍獅智醫城藥局量測的生理數據，可供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。

此外，在微軟混合雲服務平台上，敏盛智醫城提供民眾智慧醫療服務體驗，成為台灣微軟智慧醫療的實證示範基地，有助於雙方向區域醫院到基層診所推動智慧醫療及健康創新應用。