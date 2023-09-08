三星Z Fold5限量版亮相 年底前摺疊機銷量成長2成

台灣三星今 (8) 日宣布推出 Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition 限量版，同時公布旗艦摺疊系列新機預購表現，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，不僅自有通路順利達成預購目標，三星智慧館及三星商城預購成績，也較前代 Z 系列成長逾 2 成；目標年底達成銷售量較前代成長 2 成以上，並引領摺疊機成為主流，於高階市場滲透率往 20-30% 邁進。

觀察三星智慧館與三星商城預購表現，其中，機型佔比 Z Flip5：Z Fold5 約為 3：1，因 Z Flip5 多功能封面螢幕尺寸提升，實用性大幅升級，吸引眾多民眾入手，預購佔比超過 75%。

規格容量則是輕巧時尚外型的 Z Flip5 以 256GB 最搶手，佔約 75%；主打極致生產力的 Z Fold5 以大容量 1TB+512GB 版本佔近六成。

顏色選擇方面，Z Flip5 以新色薄荷綠最搶手，預購量佔逾三成；Galaxy Z Fold5 則為冰霧藍最受青睞，佔近四成。

陳啓蒙表示，今年「星機免費試用計畫」獲得廣大消費者回應和參與，目前整體轉購率達三成，較前代成長，其中有近三成來自友商。

此次新機 Thom Browne Edition 限量版，鎖定渴望藉由時尚穿搭與設計的選擇，結合行動裝置的搭配，彰顯前衛大膽卻深富經典內涵的消費族群。至於銷售目標，相較於實際銷量，更注重能藉由此特別版本，帶給消費者獨特且嶄新的體驗。