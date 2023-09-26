特斯拉新款Model 3現身上海 訂單太多 預定10月底交車

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 9 月初宣布新款 Model 3 上市後，Model 3 實體車終於亮相，據陸媒報導，改款 Model 3 已出現在上海特斯拉直營店，前來圍觀和體驗的顧客絡繹不絕。

據《證券時報》報導，「這是昨晚剛剛到店的，今天（周一）趕過來看車的客人比較多。」特斯拉上海浦東新區一家門市銷售人員說。消費者走進門市，迎面就看到一輛紅色 Model 3 新版展示車。不少人端詳車身，或坐進車內感受一下。銷售人員也忙著回答顧客詢問。

「現在還只是展示車，試駕車可能會在 10 月到貨，新車預計會在 10 月底到 11 月初開始交付。」門市工作人員表示，新款 Model 3 自開放預購以來，訂單量很大，消費者現在預訂，可能會在年底前領車。

銷售人員說，新款 Model 3 的最大變化，是特斯拉取消物理換擋，改成螢幕換擋。車主換擋時需要滑動 15.4 吋中控螢幕左側的 D 擋與 R 擋。「這個新設計還是需要適應一下的。」體驗過新款車的老車主表示。

另外，新款車採用多功能方向盤，具備轉向、燈光、雨刷、後視影像、語音控制及輔助駕駛功能。「中控的改變還是很大的，看的出來，特斯拉在內飾上儘量做出了一些調整，滿足（中國）國內車主對舒適度的追求。」前來看車的吳先生表示。

不過，也有車主指出，特斯拉對新款 Model 3 外觀與內飾上的調整比較多，但在科技感上並沒有太多讓人眼睛為之一亮的感覺。

特斯拉中國於 9 月 1 日宣布新款 Model 3 上市，這是 Model 3 六年多來首次改款，起售價較此前提高人民幣（下同）2.8 萬元。

對此有網友說：「價格比預期的高了一點」、「感覺會降的」。數據顯示，Model 3 上半年在中國的零售銷量達到 9 萬輛，平均月銷 1.5 萬輛左右，而其在中國巔峰時期的銷量一度可超過 3 萬輛。或許受到新款 Model 3 即將上市影響，其 7 月銷量不到 8,000 輛。