工廠升級設備+需求疲軟 特斯拉第3季交車數恐低於預期

幾位華爾街分析師在特斯拉 (TSLA-US) 發布報告前警告，由於工廠停工維修和需求疲軟導致該汽車製造商提高折扣，第 3 季交車量可能會低於預期。

巴克萊 (Barclays)、貝爾德 (Baird) 和古根漢 (Guggenheim) 等券商，將潛在的疲軟歸咎於該汽車製造商在歐洲和中國的工廠因升級設備並準備生產新版 Model 3 轎車和 Cyber​​truck 而停工。

但它們表示，設備升級可能有助於特斯拉第 4 季表現強勁，因為它可以讓特斯拉更新其老化的汽車產品線，推出比福特 (F-US) 和比亞迪等競爭對手更好的車款，以在中國市場競爭。

它們估計特斯拉將在 9 月當季交車 43.92 至 45.5 萬輛車，低於 LSEG 11 名分析師平均預期的 45 萬 8713 輛。相當於較上季下降 1.6%，為 2022 年第 2 季以來首度減少。

部分分析師表示，面對日益激烈的競爭和電動車需求普遍放緩，令人失望的報告可能會引發進一步降價以推動銷售。

古根漢在本周報告中表示：「這不僅僅是供應問題，需求仍然疲軟。預計未來幾季需要降價。」

特斯拉將因此減少領先業界的利潤率，由於該公司自 1 月開始掀起價格戰，特斯拉第 2 季獲利率已經跌至 4 年來最低點。

特斯拉第 3 季將其 Model S 和 Model X 在中國和美國主要市場的價格調降 14% 至 21%，並將其主力車型 Model 3 和 Model Y 在美國的折扣提高至超過 5000 美元，同時在中國降低 Model Y 的價格並提供其他激勵措施。

根據《商業內幕》報道，由於需求疲軟，該公司也削減了德國工廠的生產計畫。

某些分析師認為，由於新版 Model 3 的推出，特斯拉可能會在今年最後一季反彈。改款後的車型價格更高，預計第 4 季在歐洲和中國推出。

貝爾德表示：「對新版 Model 3 的初步評價是正面的，等待交車時間的變化代表需求強勁，尤其是在中國。」「在充滿挑戰的環境中，這些升級將提振需求。」