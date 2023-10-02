【量大強漲股整理】迎接光輝十月，AI股復活下，未來選股方向就在這!!!

美國政府關門危機暫時解除，美股盤前期指應聲大漲，台股也啟動補漲行情，權王 (2330-TW) 台積電強彈，終場上漲 203.57 點，收在 16557.31 點，成交量 2821 億元看一下三大法人: 外資買超 63.8 億元；投信買超 53.6 億元；自營商買超 35.35 億元，三大法人合計買超 152.75 億元。

台股今天進入 Q4 交易第一天，價量齊揚，開高走高，收量增紅 k 棒，一舉收復五日、十日線、半年線，不僅回補前波跳空缺口，雙腳確立，果然如佳螢先前所預告的，先蹲後跳格局，上週中秋連假前明顯量縮整理，16200 點附近似有見到低接買盤跡象，本波台股震盪回檔之際，內資法人，投信從低檔一路看好台股，連 42 買，合計 1251 億元，八大官股進場回穩盤勢，都預告了政府積極撐盤的決心，光是九月份，合計買超 461 億元，如我前述所言，投信、外資、官股同步買超下，台股離季線，一步之遙，果然! 今天外資由賣轉買，買超 63 億元；而中秋變盤不僅讓美國政府關門危機暫時解除，美國核心通膨降溫，美債殖利率小幅回落，亦為台股帶來好運，近期處於整理的 AI 股及台積電出現絕地大反攻，10 月中旬，將迎來 (2330-TW) 台積電、(3008-TW)大立光，重量級法說會，新台幣第三季狂貶的情況下，第三季財報可能優於預期，10 月光輝行情可期，挑戰萬七大關指日可待。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，大漲 10 元，貢獻大盤約 82 點、 (2317-TW) 鴻海，在平盤震盪、(2454-TW) 聯發科，上漲 1.3% ； AI 伺服器，相關股，人氣強強滾，(3231-TW)緯創、(6669-TW)緯穎，直奔漲停；(2382-TW)廣達，盤中股價大漲逾 8%，(2376-TW)技嘉，漲幅 3%；光通訊類股落後補漲，(3234-TW)光環，強勢漲停、矽光子 (3081-TW) 聯亞，大漲 7.6%，這些股票我們都領先在經濟日報預告!

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(6451-TW) 訊芯 - KY

(3032-TW) 偉訓

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(2355-TW) 敬鵬

(2382-TW) 廣達

(3450-TW) 聯鈞

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【上櫃量大上漲股】

(1815-TW) 富喬

(5426-TW) 振發

(3234-TW) 光環

(3548-TW) 兆利

(6187-TW) 萬潤

(3081-TW) 聯亞

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(5465-TW) 富驊

(3580-TW) 友威科

(8358-TW) 金居

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析

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