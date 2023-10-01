〈台股風向球〉中秋變盤向上迎來光輝10月？

台股加權指數上周陷入狹幅震盪，量能也創 6 月下旬以來單周新低，9 月單月跌掉 280 點，月線連 2 黑；中秋連假過後，法人不諱言，由於全球迎來二次通膨的不確定性轉強，令美國保有升息空間的態度，而從技術面來看，台股也恐還有探低空間，預期滿足點在 16000 點左右，因此，預料本周難見光輝 10 月反攻行情。

布蘭特原油現貨價每桶已飆破 95 美元價位，朝 100 美元靠攏，引發市場對通膨再次走高的擔憂，壓抑股市資金動能，外資上周續賣 355 億元，並呈現連 3 個月賣超，合計第三季外資共賣超台股達 3739 億元。

不過，上周外資賣超收斂，投信持續買超，籌碼面可望趨穩。

值得留意外資趕在第三季底的布局，以金額來看，外資上周主要買超有大亞 (1609-TW) 超過 14 億元，亞翔 (6139-TW)11 億元，華通 (2313-TW)9.5 億元，文曄 (3036-TW)7 億元，智易 (3596-TW)、鈊象 (3293-TW) 和緯創 (3231-TW) 均超過 6 億元。

而投信上周也買超奇鋐 (3017-TW) 近 15 億元，廣達 (2382-TW) 和緯穎 (6669-TW) 在 9 億元上下，天鈺 (4961-TW)8.2 億元，技嘉 (2376-TW)6.6 億元，台燿 (6274-TW) 和鈊象 (3293-TW) 均逾 4 億元。

法人認為，由於升息循環暫未停止，二次通膨壓力又再次襲來，對股市短期恐持續造成壓抑，隨著台股陸續迎來 9 月以及第三季的營收公布，預料個股表現分歧，大盤最好狀況是以盤代跌。

永豐投顧則從技術面分析，台股在 8、9 月形成「旗型整理」，屬下跌段中的休息區，指數在 9 月 21 日跳空跌破，與理論吻合，若依技術分析推演，台股還有繼續下跌波段，預期滿足區應該在 16000 點附近。

另一方面，儘管 9 月 20 日的 FOMC 會議決議是暫停升息，但強調保持升息的彈性，亦即 11 月、12 月兩次會議還是可能升息，使市場處於不確定中。

接下來要看美國於 10 月 12 日將公布的 CPI 數據，若通膨趨緩，市場逐漸形成升息終點已到的共識，有利第四季行情加溫。