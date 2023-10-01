晶技寧波車載產品專廠即將投產 估提升明年營收占比到20%

台灣頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在汽車應用占比已達營收的 15%，也成為 2023 年下半年在手機、網通產品應用之外的另一重要出貨產品支柱，晶技的寧波車用專用產品生產公司在 2024 年第二季正式投產，因客戶端的增加及產能的擴充之下，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 的目標。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率，在晶技本身的營收占比並已達到 15-16%。

同時，晶技在浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計明年第一季完成裝機、第二季進入正式量產；且在晶技此一投資案完工的挹注產能之下，明年汽車應用占比營收比重訂下 20% 的目標，進一步力拚 2025 年營收占比達到 30%。

此外，晶技特別注意的是，在中國大陸市場的新能源車銷售逐步提高之際，大陸官方也逐步對新能源車的零組件在地生產比重擬逐步拉高，但相對的如國際頻率元件大廠如 NDK 等，多以在中國大陸境外如東南亞國家生產爲主，這對晶技在寧波設立專廠、專線供貨，將有迎合政策的地利優勢。

晶技車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能加入後，市占可望加速提升。同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望。晶技訂下目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立寧波晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2024 年第二季每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用產品毛利率高 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以汽車電子化比重正大幅提高之下，整體產、銷趨勢對晶技明顯有利。

晶技 2023 年 8 月營收躍增到逾 10.37 億元，月增 10.17%，爲今年以來單月營收新高，同時，自結 8 月稅前盈餘爲 2.48 億元，也同創今年新高，月增 23.51%，年減 18%。晶技自結 2023 年前 8 月累計稅前盈餘 12.97 億元，年減 47.1%，每股稅前盈餘 4.19 元

晶技對下半年營運成長提出正面看法，預估上下半年營收比為 44% 比 56%，依此推估全年營收將達 107 億元，也爲晶技連續 4 年營收站穩百億元。

晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元。