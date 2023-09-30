中國官方製造業PMI 4月以來首次恢復擴張 浮現經濟回穩跡象 

中國周六 (30 日) 公布的 9 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 報 50.2，是 4 月以來首次回到象徵景氣榮枯分界的 50 以上，優於市場預期，也呼應近期多個象徵景氣觸底的數據，為經濟回穩增添證據。

根據中國國家統計局和物流與採購聯合會，9 月官方製造業 PMI 從 8 月的 49.7 上揚，是連續第四個月回升。指數高於 50 代表景氣擴張，反之則為萎縮。

景氣回穩的初步跡象 8 月開始現蹤，包括工業生產和零售銷售成長加速、進出口跌幅趨緩，以及通縮壓力減輕。中國 8 月工業企業利潤意外年增 17.2%，扭轉 7 月的萎縮轉為正成長。

國泰君安國際首席經濟學家周浩說：「從製造業 PMI 和良好的工業企業利潤數據來看，中國經濟逐漸觸底。」

同日公布的中國 9 月官方非製造業 PMI(包括服務業和營建業活動等分項)，從 8 月的 51 上升到 51.7。9 月涵蓋製造業和非製造業的綜合 PMI，則從 51.3 上升至 52。

中國國家統計局表示，9 月調查的 21 個行業中，有 11 個行業 PMI 在 50 以上，比 8 月增加兩個，代表景氣回溫範圍擴大。

再觀察分項指標，生產指數和新訂單指數都上揚，分別為 52.7 和 50.5。石油煤炭、燃料加工、汽車、電氣機械器材等行業這兩項指數都高於 50。

經濟學家近期將關注多項數據，包括本周五中秋節、到十一長假「黃金周」(10 月 1 日至 7 日) 期間的消費者支出。

中國官媒周六報導，假期首日，也就是周五的鐵路旅客發送量突破 2000 萬人次，創單日歷史紀錄，令當局樂觀預估這將是「史上最受歡迎的黃金周」。