中國國慶連假首日 民眾開車19小時還沒出省？高速公路遛狗、打麻將、看日出…

9 月 29 日是中國中秋、國慶小長假第一天，遷徙大軍正式吹響出行號角。28 日各地堵車消息已經登上了熱搜。有車主在社交平台上表示，27 日晚間 8 時從深圳市福田區出發前往湖北，28 日下午 3 點半還沒出廣東，足足堵了 19 個多小時，從黑夜堵到白天。

據《證券時報》報導，面對堵成步行街的道路，有人無奈，有人開始下車活動。遛娃、遛狗都是正常操作，甚至還有人打牌、做飯，在服務區插電燜米飯。有車主表示，自家的狗暈車，他整整十個小時，才走了 300 公里，狗都要受不了了。還有人在高速公路上等來了日出。

此外，網傳上海迪士尼樂園在 9 月 29 日凌晨 3 點就有人排隊入場，影片顯示，不少人在走道上坐著。對此，上海迪士尼客服人員表示，29 日是網紅 IP 玲娜貝兒的生日，許多遊客為了搶佔前排，提前排隊。

不過，影片發布者稱，國慶期間迪士尼人流量增大，不是玲娜貝兒生日遊客也會清晨 5、6 點就開始排隊。

多家在線旅遊（OTA）平台的數據顯示，「超級黃金周」期間，熱門旅遊城市的酒店預訂、價格翻番已成常態。

深圳福田一全季酒店的李經理從 9 月下旬就開始忙碌起來，因為酒店落在深圳核心區域，交通便利，周邊商業豐富，因此成為不少遊客赴深圳旅遊的預定目標。

李經理說：「公司近日的客房出租率都保持在九成以上，這種狀況大概率將延續至國慶結束。」

銀聯網絡交易數據也顯示，9 月 29 日中秋節當天，旅遊、交通、住宿等旅遊出行產業火爆，交易金額明顯高於去年同期，旅遊、交通、住宿分別增長超過 400%、48%、48%。

面對火爆酒店行情，一些網友發現了「商機」，在社交平台上發布「國慶住我家」的消息，帶動新住宿形式出現。

所謂「國慶住我家」，就是指在國慶期間，由於旅遊熱門城市遊客多，酒店住宿緊張，這些城市的民眾把自家多餘住宅短期出租給遊客，並收取較低費用。從本質上看，「國慶住我家」是一種共享經濟。

中國文化和旅遊部數據中心預測，今年中秋、國慶假期，全國國內旅遊出遊預計將達到 8.96 億人次，較去年同期激增 86%，將帶來國內旅遊收入人民幣 7,825 億元，年增 138%。

文化和旅遊部數據中心指出，景區觀光、都市休閒、鄉村旅遊、探親訪友等熱度明顯升高，各地增強旅遊市場產品供給力道，特別是豐富城市各具特色的旅遊休閒街區，不僅帶動城市擴內需、促消費，也成為展現城市文化與形象的窗口。