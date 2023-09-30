廣達釋AI看法、美光財報、景氣燈號連10藍 本周大事回顧

廣達董事長林百里本周出席活動釋出對 AI 的最新看法，指出目前世界各國積極布局 AI，誰比較慢就「Game Over」，記憶體大廠美光預估本季將持續虧損，虧損幅度大於市場預期，國發會本周也公布 8 月景氣燈號，連亮 10 個藍燈，超越金融海嘯時期，以下是本周大事回顧：

廣達林百里：AI 發展慢就會「Game Over」 要與之共舞而非被操控

廣達 (2382-TW) 董事長林百里周三出席電電公會 AI 技術與應用展望論壇時指出，目前世界各國、科技巨擘積極搶布局 AI，誰比較慢就「Game Over」，同時，但也不能被 AI 掌控，而是要與之共舞。

〈財報〉美光估本季持續虧損 且幅度超出預期 盤後一度挫逾 5%

美光 (Micron) 預估本季持續虧損，且虧損幅度超出市場預期，顯示產業的低迷景況，仍為這家全美最大記憶體供應商帶來壓力，消息拖累盤後股價一度重挫逾 5%。

展望本季，美光營收有望出現改善，預估將達 42 億至 46 億美元，中位數為 44 億美元，優於市場預期的 42 億美元，但虧損恐將持續，每股盈餘估 - 1.00 至 - 1.14 美元，中位數為 - 1.07 美元，幅度大於預估的 0.95 美元。

復甦路漫漫 台灣 8 月景氣燈號連 10 藍 超越金融海嘯紀錄

台灣經濟復甦路漫漫，8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 15 分，連續 10 個月亮起藍燈，追平 2011 年的歐債危機、2015 年科技業景氣下滑，更超越金融海嘯時期的連 9 藍。

Meta 推出頭戴裝置「Quest 3」 搶先蘋果 Vision Pro 上市

臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周三年度開發者大會上正式推出「Quest 3」頭戴式裝置，價格比前一代貴 200 至 500 美元，搶在蘋果正式發售 Vision Pro 前，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 產業中樹立地位。