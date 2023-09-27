廣達林百里：AI發展慢就會「Game Over」 要與之共舞而非被操控

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (27) 日出席電電公會 AI 技術與應用展望論壇時指出，目前世界各國、科技巨擘積極搶布局 AI，誰比較慢就「Game Over」，同時，但也不能被 AI 掌控，而是要與之共舞。

林百里表示，「生成式 AI 才剛開始」的說法並不是要炒股，而是廣達客戶有致一同的共識，目前 AI 的算力需求大約每三個月就會增加一倍，已經超越兩年翻一倍的半導體摩爾定律。

他進一步指出，不只四大科技巨頭 MAMA(微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜) 持續朝 AI 領域衝刺，現在很多國家在比國力，不久的將來，AI 的力量就是國力，無論在 5G、工作、生活，全部都與 AI 有關係，不只求量，也要求精。

林百里認為，如今全球已經正式邁入「新生產力時代」，廣達過去在 AI 1.0 計畫時，主要針對勞力，目前進入下一階段，用 AI 加速企業經營能力、提升數據可控度，未來要建新廠時，就會提前規劃要有多少的部分交給 AI。

他也引用研調數據指出，預估到 2030 年，全球約有 18% 的工作可透過 AI 完成自動化，雖然將 AI 導入產業是好事，但也不能被 AI 掌控，因此要一同共舞，以人為本為思考出發點。

針對 AI 發展的風險疑慮，林百里認為，比較機會成本來看，好處會多於風險，過度擔心反而不健康，只要重視倫理與安全、建立負責任的生態，就能降低風險，且 AI 真的作怪「就把電源關掉」。