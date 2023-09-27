復甦路漫漫 台灣8月景氣燈號連10藍 超越金融海嘯紀錄

台灣經濟復甦路漫漫，8 月景氣對策信號綜合判斷分數為 15 分，連續 10 個月亮起藍燈，追平 2011 年的歐債危機、2015 年科技業景氣下滑，更超越金融海嘯時期的連 9 藍。

國發會今 (27) 日公布 8 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 15 分；此外，景氣領先指標持續下滑、同時指標則持續回升，反映國內景氣略有改善，但仍需密切觀察後續變化。

國發會表示，受惠於 AI 等新興應用商機挹注部分動能，8 月出口燈號轉為黃藍燈，生產面指標跌幅亦持續收斂；至於內需部分，勞動市場尚屬穩定，零售及餐飲業營業額維持成長，但證券劃撥存款餘額減少等因素影響貨幣總計數 M1B 年增率回降。

國發會認為，展望未來，消費性電子新品上市可望推升備貨需求，加上 AI 等新興應用擴展，有助出口動能提升。

至於投資方面，台商回台與綠能布建持續落實，企業因應國際淨零轉型趨勢可望加速減碳相關投資，加上政府修正產業創新條例，鼓勵產業投入前瞻創新技術及購置先進製程設備，以及擴增公共建設與科技預算規模，均有助激勵投資。

另外，在消費方面，政府持續推動節能消費與各項減輕負擔措施，加上明年基本工資調升、軍公教員工調薪，將挹注民眾可支配所得，進而帶動消費增加。

整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，但美歐升息的遞延效果、地緣政治與氣候變遷等風險因素，仍須密切關注。