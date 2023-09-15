廣達林百里：AI需求大好 明年不愁訂單

電子代工大廠廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (15) 日表示，目前 AI 需求大好，感覺不受景氣影響，很多新投資都往 AI 布局，有投資就有需求，明年訂單也不愁，現在是「AI 新時代的黎明」，一切才剛開始。

林百里今日出席 2023 台灣人工智慧年會，受訪時指出，AI 往後 5 至 10 年每年都會有很大的成長，最大的問題反而是供應鏈跟不上，廣達就像是做飯的「沒有米不行」，還需調整。

林百里表示，起步中的 AI 產業持續出現新穎、良好的應用，10 年後世界應該會與現在截然不同，但是台灣這一塊進度稍微落後，需要官民聯手才能更有競爭力。

不過，他也指出，台灣在 AI 產業供應鏈已經取得有利地位，從台積電 (2330-TW) 的各式先進製程晶片，到代工廠組裝、甚至是機殼等零組件製造出貨，台廠皆可一手包辦。

至於 AI 是否會是把雙面刃？林百里認為，回顧過去飛機或是電動車被發明出來時，社會上也曾存在憂慮聲浪，但只要管理做好就不太會發生壞事，目前全球各國也針對 AI 展開治理。

林百里也提到 AI 發展的三步驟，首先是共建模型生態，需要產業界共同合作加以達成；其次是普及 AI 平台，將理論導入實務上的應用層面；最後是讓應用遍地開花，發展同時必須建構負責任的 AI 生態，重視科技倫理與安全性。