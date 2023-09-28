高通推出下一代XR和AR平台、美國政府關門最後倒數!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 11 分)

■道瓊指數：下跌 -37，跌幅 -0.11% 至 33754。

■那斯達克 100 指數：下跌 -16.50，跌幅 -0.11% 至 14722.50。

■標普 500 指數：下跌 -1.75，跌幅 -0.04% 至 4311.75。

【今日總經數據】今晚總經聚焦 GDP 和 PCE 數據，目前市場預期 Q2 核心 PCE QOQ 將自 4.9% 降至 3.7%；Q2 GDP 成長率將自 2% 些微上升至 2.1%。

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二、美股盤前關注重點

1. 高通推出下一代 XR 和 AR 平台：高通 (QCOM.US) 宣布推出兩款全新計算平台，第二代驍龍 XR2 和第一代驍龍 AR1，將支持打造下一代領先 MR、VR 和智能眼鏡設備。據了解，這兩款平台為與 Meta 密切合作而開發的，並將於 2023 年率先在 Meta 的設備上上用亮相，Meta Quest 3 將搭載第二代驍龍 XR2 平台，Ray-Ban Meta 智能眼鏡系列將搭載第一代驍龍 AR1 平台。

2. 英特爾愛爾蘭工廠即將開始量產：英特爾 (INTC.US) 表示，愛爾蘭工廠的 Intel 4 技術生產設備已完成安裝調試，首臺 EUV 光刻掃描儀已正式啟動，即將開始量產晶片。。

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3. 美光 Q4 季報優於預期，未來展望好壞參半：美光 (MU.US) 昨日盤後發布 Q4 季報，季度營收達 40.1 億美元，EPS 為虧損 1.07 美元，調整後毛利率為 - 9.1%，高於市場預期的 - 10.2%，營運現金流為 2.49 億美元，遠低於分析師預期的 11.7 億美元。

展望未來，美光預期第一季銷售額將在 42 億~ 46 億美元之間，高於市場預期的 42.1 億美元，EPS 為虧損 1~1.14 美元，高於市場預期的虧損 96 美分，調整後毛利率預期為 - 2%~-6% 之間，低於市場預期的 0.66%。

4. 美國政府關門最後倒數，參眾兩院仍存分歧：參、眾兩院目前各自出一版臨時支出法案，以防止 10 月 1 日政府關門。然而目前雙方對於支出規模、烏克蘭軍援、邊境安全等議題仍存巨大分歧。部分保守黨議員督促議長 McCarthy 勿在參議院談判中讓步，參議院版的臨時支出法案已於 9 月 26 日通過投票程序，涵蓋 1.6 兆美元的支出、60 億美元烏克蘭軍援、60 億美元災難救助金，不包含任何邊境措施，預計向政府提供資金直到 11 月 7 日。

McCarthy 表示，眾議員版的臨時支出法案將於 9 月 29 日進行表決，計畫將削減 2024 財政支出至 1.471 兆美元，遠低於債務上限法案 FRA 訂定的 1.59 兆美元，並強化邊境安全管控措施，同時刪減烏克蘭軍援與災難救助金。就目前的情況來看，雙方分歧仍大，因此 10 月 1 日政府關門的可能性很高。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)