華新攜丹麥NKT打造全台首座海底電纜廠 拚2025年完工試產

華新麗華 (1605-TW) 與丹麥 NKT 集團旗下 NKT HV Cables AB 合資設立的華新能源電纜系統股份有限公司，今 (28) 日舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式，該海底電纜廠也是台灣唯一海底電纜製造工廠，預計 2025 年完工並進行試產，2027 年開始營運。

華新高雄海底電纜廠設立於高雄港務洲際貨櫃中心第一期計畫土地，工廠佔地 70751 坪，主廠房面積約 18098 坪，將興建地上一層挑高 11-17 公尺鋼構建築及一座地上六層總高度 50 公尺的塔樓。

未來海底電纜廠主要生產離岸風電市場所需的高壓輸出電纜與中壓陣列海纜，供應離岸風電海纜需求，落實海底電纜國產化，提升台灣產業國際競爭力。

華新此次與世界三大海纜廠 NKT HV Cables AB 合作，引進 NKT 先進的海纜製造技術、運營模式，以及世界級的 ESG 規範，攜手建設高度自動化的海纜生產線與技術服務。

華新董事長焦佑倫表示，與 NKT 合作對華新麗華電纜產業在策略、技術、市場、整體發展上均為重要里程碑，將與台灣風電開發商攜手合作，建立緊密夥伴關係，提供即時、可靠、高品質、具競爭力的海纜產品。

此外，海底電纜是風電產業鏈的關鍵環節，對於整體韌性電網的策略意義重大，國產化將即時解決國內需求，同時提升台灣在國際風力及海纜產業的戰略地位，為風力發電及綠能產業帶來貢獻。

NKT 集團營運長暨執行長 Will Hendrikx 指出，很榮幸成為此項目的合作夥伴，期待著進入下一階段，建設一個供應台灣離岸風能市場的先進交流海底電纜工廠，預計市場在未來十年內將快速增長，並協助推動台灣的綠色轉型。