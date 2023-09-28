〈台股盤後〉AI族群由廣達激情帶頭仍不敵賣壓 大盤收漲43.38點

台北股市今 (28) 日大盤出現開平高狹幅振盪，雖然盤中資金重燃對 AI 概念股的狂熱，盤中廣達 (2382-TW) 表現強勢，終場廣達及英業達 (2356-TW) 收紅，大盤今天收盤上漲 43.38 點，收在 16353.74 點，全場成交值爲 2540.02 億元。

同時，今天台北股市也收周線及月季線，台股周線收紅上漲 9.26 點，月線收黑下跌 280.77 點，季線也收黑下跌 561.8 點，本季台股大盤下跌幅度達 3.32%。

今天台股早盤以 AI 族群及 PCB 類股表現較佳，但解套賣也大，台北股市今天早盤開在 16330.71 點，最高 16411.28 點，最低 16311.41 點，收盤上漲 43.38 點，收在 16353.74 點，全場成交值爲 2540.02 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前的空間不大，以個股的表現爲主。預估目前大盤將維持區間振盪格局。目前則看好記憶體族群在第四季的表現。

今天台股的權值股台積電 (2330-TW) 以及蘋果概念股大立光 (3008-TW) 以上漲作收，鴻海 (2317-TW) 股價收在平盤，AI 伺服器概念的廣達及英業達收漲，但技嘉 (2376-TW) 及緯創 (3231-TW) 股價盤中遭遇賣壓，股價由紅翻黑，股價終場收跌。

而 PCB 族群以定穎 (3715-TW) 、金像電 (2368-TW) 最為強勢，定穎盤中並一度觸及漲停。華通 (2313-TW) 股價以下跌作收。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 股價漲跌各不相同，並以景碩最是強勢，並以上漲 3.5 元或 3.33%，以 108.5 元作收。

雖然航運指數的走高，貨櫃航運長榮 (2603-TW) 收平盤、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 收盤全下跌。