〈華新法說〉中國需求尚未復甦 本季不鏽鋼事業看不到好轉跡象

華新 (1605-TW) 今 (24) 日召開法說，展望後市，總經理潘文虎坦言，不鏽鋼第三季仍看不到好轉跡象，包括中國需求尚未復甦、歐洲有三周長假以及下游持續調節庫存 / 等因素持續影響，期望第四季可以回升。

華新表示，7、8 月有調漲不鏽鋼盤價，主要是因成本考量，包括鎳生鐵、鋼鐵價格反轉、升息等因素，並非市場有需求。

華新對第三季不鏽鋼不樂觀的原因在於中國市場看不到復甦，房地產、製造業需求弱、歐洲夏天長假及下游庫存有待去化等，因此預期第三季不鏽鋼不會比第二季好。

其他事業方面，電線電纜第三季在高科技建廠需求緩步增長，台電強韌計畫下半年至明年將達出貨高峰，第三、四季獲利有望維持第二季水準。資源事業維持全產全消，且在成本遞延下，第三季毛利率優於第二季。

華新為集中管理和整合冰鎳產能，調整印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，其中對旭日綜合持股從 50.1% 提高至 79.6%，維持鎳金屬年產能為 8.4 萬噸，後續待審查會通過後，可以提列部分收益。

另外，華新義大利軋鋼廠產能約 7、8 萬噸，預計第四季陸續顯現效益；煙台擴建軋鋼廠的熱軋棒，第三季將逐步開始提升產能效率與數量，此外，本季試產盤元，第四季進入產線爬坡期，明年上半年有望順利量產。楊梅廠下半年完成裝機、明年展現效益。