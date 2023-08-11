〈華新法說〉提列未分配盈餘 上半年純益年減逾6成 EPS 0.83元

華新 (1605-TW) 今 (24) 日召開法說並公布財報，由於提列未分配盈餘逾 5 億元，以及中國需求不振影響下，上半年雙率雙降，稅後純益減少至 31.16 億元，年減 66.46%，每股純益 0.83 元，探 3 年同期低。

華新第二季營收 494.47 億元，季減 2.5%、年減 2.05%；毛利率 7.43%，季減 1.7 個百分點、年減 2.99 個百分點；營益率 3.37%，季減 2.03 個百分點、年減 2.87 個百分點；稅後純益 10.21 億元，季減 51.28%、年減 81.29%，每股純益 0.27 元。

上半年營收 1001.61 億元，年增 7.65%；毛利率 8.29%，年減 3.27 個百分點；營益率 4.4%，年減 2.96 個百分點；稅後純益 31.16 億元，年減 66.46%，每股純益 0.83 元。

細分三大事業部，華新說明，不鏽鋼事業在中國市場需求持續疲軟，導致第二季毛利率降至 7%；資源事業更受到鎳合金價格急跌，反映售價，毛利率降至 10%，不過第三季在成本反映遞延下，毛利率有望回升。

至於電線電纜事業，則是把毛利較低的銅材產品比重逐步縮減，線纜產品比重增加，毛利率也提升至 9%。