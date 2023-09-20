美銀上調標普 500 指數今年底目標價至4600點

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 週三 (20 日) 將標普 500 指數 2023 年底目標上調近 7%，至 4,600 點。

美銀預計標準普爾 500 指數 2023 年底目標價將收在 4,600 點，高於先前預期的 4,300 點，較先前預測調升近 7%，較週二收盤價 4,443.95 點高出 3.5%，主因是藍籌指數中的「舊經濟」股 (能源材料、住房等) 有望追上科技股的表現。

今年迄今為止，標準普爾 500 指數已上漲 15.7%，主要是由輝達 (NVDA-US) 和 Meta(META-US) 等少數幾檔大型成長型股票的上漲推動的，主要都是受惠於人工智慧 (AI) 的熱潮。

Savita Subramanian 領導的策略師表示，美銀對美股的評級仍處於「中性」至「積極」區間，偏好等權重股票。儘管新一波看跌美股的言論已經出現，但舊經濟股有望達到像科技股和增長股。

策略師表示，舊經濟 10 多年來一直缺乏資金，並且由於長期投資不足導致供應問題，這使得「鐘擺又回到了舊經濟」。強勁的經濟指標，例如強勁的勞動力市場，延緩了經濟衰退，這對舊經濟部門也利好。經濟衰退被定價在風險最大的行業，舊經濟不在其中。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 則是預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點。隨著年底臨近，股票配置不足將迫使資金積極流動。儘管美股在 8 月份的疲軟出現回落，但他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。「第三季後，季度收益年增率將由負轉正。從歷史上看，有利於股市。」