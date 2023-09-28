打造元宇宙！祖克伯大秀數位助理、智慧眼鏡和AI

Meta (META-US) 周三 (27 日) 推出新人工智慧 (AI) 工具和名人背書的數位助理，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 盼藉此推動元宇宙發展。

在周三的 Meta Connect 虛擬實境 (VR) 開發者大會上，祖克伯向大眾展示 AI 軟體和新款虛擬實境 ( VR) 頭戴裝置 Quest 3，以及最新的 Ray-Ban 智慧眼鏡。

Meta 旗下熱門聊天 app 如 WhatsApp 和 Messenger 的用戶將可利用類似 ChatGPT 的生成式 AI 技術，以提示字詞自行創建貼圖，並分享給其他用戶。

例如，用戶輸入「披薩打籃球」，就可產生一張「拿著籃球的卡通披薩片」貼圖。

根據祖克伯說法，Instagram 下個月也將推出支援 AI 的新編輯工具，用戶可輸入提示字詞來編輯其照片和圖片。

該 AI 新工具是由 Meta 的 Emu 電腦視覺模型提供支援，祖克柏將其描述為 Llama 系列語言生成軟體的「兄弟」技術。他說，Emu 軟體可以在大約 5 秒鐘內生成影像。

最終，用戶將能利用 Meta 的聊天工具自動生成逼真的視覺效果，類似大眾能在 Discord 訊息服務中使用 Midjourney AI app 的方式。

因此新推出的 Meta AI 數位助理就像 ChatGPT，可用文字查詢複雜的圖案，該數位助理可取得微軟 (MSFT-US) Bing 搜尋引擎的內容，助其彙整回應需要即時資訊的答案。

Meta 還與眾多名人合作，代表數位角色，例如由名人 Padma Lakshmi 代表的數位助理名叫 Lorena。

祖克柏表示，用戶最終將能自行創建數位助理，但在推向大眾之前，Meta 將先與選定的企業一同測試此功能。

祖克伯的計畫是讓大眾可與 AI 數位助理多一點互動，以利元宇宙環境的鋪路。Meta 每季都耗費數十億美元創建「元宇宙」這號稱下一代的運算平台。

雖然祖克柏仍然全力投入元宇宙，但他也越來越常談論 AI，因為他認為投資 AI 與建構元宇宙的基礎相關。

Meta 與 EssilorLuxottica 合作開發最新雷朋智慧眼鏡，將於 10 月 17 日上市，售價為 299 美元，內嵌 Meta AI 軟體，用戶在觀看各種物體時可同步識別地標或翻譯標誌。

祖克柏表示，在去年 AI 技術取得突破之前，他認為必須投資全息圖、顯示器這一類技術，才能讓智慧眼鏡普及化，但如今他認為 AI 同等重要，因為 AI 能讓智慧眼鏡更具吸引力。

