中國央行：精準有力實施穩健貨幣政策 調降首付、二套房貸利率下限

中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會周一（25 日）在北京舉行第 3 季例會，表示要精準有力實施穩健貨幣政策，做好逆周期和跨周期調節，並要落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限。

中國央行指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際經濟貿易投資放緩，通膨仍處於高峰，已開發國家的利率將保持在高點。

央行表示，中國經濟持續回升，動力增強，但經濟仍面臨需求不足等挑戰。央行說，要持續用力、乘勢而上，增強宏觀政策調控力道，精準有力實施穩健貨幣政策，做好逆周期和跨周期調節，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

央行指出，要因城施策，精準實施差別化住宅信貸政策，支持剛性和改善性住宅需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套房貸款利率落地見效，增強對「平急兩用」公共基礎設施建設、「城中村」改造、保障性住宅興建等金融支持力道，建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

中國央行並表示，要增強既有貨幣政策實施力道，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。促進物價回升，讓物價保持在合理水準。

此外，央行說，要落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，推動平台企業持續健康發展，要切實推進金融高水準雙向開放，強化開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。