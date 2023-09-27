政府關門大限在即 美參眾兩院各尋出路

美國參議院周二 (26 日) 在一項兩黨臨時撥款法案上取得進展，眾議院則試圖推進另一項目前只有共和黨支持的議案，距離政府關門剩不到五天，參眾兩院在預算問題上的分歧依舊難解。

參議院周二以 77 票對 19 票，通過針對兩黨臨時撥款協議的程序表決，接下來將進入辯論程序，這項協議將為政府提供資金至 11 月 17 日，其中包含約 60 億美元作為緊急救災資金，另外約 60 億美元為烏克蘭提供援助。

與此同時，由共和黨掌控的眾議院計劃推動另一套撥款法案，周二晚間針對四項支出法案進行程序表決，不過內容多半是保守派提出的優先事項，像是更嚴格的邊境和移民政策，不太可能成為法律，就算頒布，也只能為政府提供部分資金，無法完全避免關門。

參眾兩院分歧難解之下，聯邦政府很可能會在周日 (1 日) 面臨十年來第四度關門的窘境，兩黨僵局已經開始讓華爾街對美國政府信用的看法變得更加黯淡。

美國總統拜登 (Joe Biden) 和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 曾在 5 月的債限僵局談判中，同意為 10 月 1 日起的財政年度增加 1.59 兆美元的可自由支配支出，白宮也在周二敦促共和黨人遵守這項協議，但共和黨內強硬派人士要求再削減 1200 億美元支出。