滬深北交易所進一步規範股份減持 確立破發、破淨、分紅不達標標準

中國滬深交易所周二（26 日）正式發布《關於進一步規範股份減持行為有關事項的通知》，確立破發、破淨及分紅不達標的標準，以滿足證監會的監管要求。北交所也修訂《北京證券交易所上市公司持續監管指引第 8 號——股份減持和持股管理》。

據證券時報報導，滬深交易所從嚴認定不得減持的情形。破發是指股價低於首發時的發行價。認定標準為減持公告前 20 個交易日中的任一日股票收盤價低於首次公開發行時的股票發行價格，股票收盤價以首次公開發行上市日為基準，向後復權計算。

破淨是股價低於每股淨資產，認定標準是指減持計畫公告前 20 個交易日中任一日股票收盤價低於最近一個會計年度或最近一期財務會計報告期末每股淨資產，股票收盤價以最近一個會計年度或最近一期財務會計報告資產負債表日為基準，分別向後復權計算。

滬深交易所此次嚴格認定不得減持的情形，對破發、破淨不是簡單以某一天不破發、不破淨作為可減持的條件，而是要求連續二十個交易日都不破發、不破淨，這可以避免控股股東、實際控制人操縱股價配合減持。

滬深交易所也明確提出分紅不達標的標準，分別為三年都沒分紅；三年分紅累計金額不足三年年均淨利潤的 30%。判斷的年度是揭露了經審計年度報告的會計年度。

滬深交易所要求，控股股東和實際控制人在減持啟動階段即預先揭露減持計畫時，應當判斷是否觸及不得減持的條件。如果控股股東和實際控制人符合減持條件，就可以公布減持計畫。

值得注意的是，倘若企業違反減持新規，滬深交易所可採取自律措施，包括自律監管措施、紀律處分、限制交易等。證監會可根據《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》給予行政處罰或採取監管措施。

與此同時，北交所根據上市公司的發展階段、企業特點及監管重點，指出不得減持情形、說明具體執行標準、確立特殊主體比照執行的口徑，以進一步規範控股股東、實際控制人減持行為，維護市場穩定。

北交所指出，除破發、破淨情形外，增加公司最近一期經審計財務報告存在虧損情形的，控股股東、實際控制人不得透過二級市場減持，將實際控制人、控股股東與公司市場表現、經營業績綁定，防止隨意套現走人，引導其注重經營品質，積極維護股價，提振投資人信心。

此外，北交所考慮到中小企業抗風險能力較弱，保留適度盈餘，有利於公司長期發展，暫不將減持限制與分紅情況掛鉤。