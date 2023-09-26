原油叩關90美元 高盛：不可能令美經濟脫軌 消費者支出也不會下降

美國能源價格自夏季以來一直上漲，過去三個月原油期貨飆漲約 30%，令整體通膨上升，也令聯準會 (Fed) 抑制物價的行動帶來挑戰。

高盛策略師表示，如果油價持續上漲，可能會導致消費放緩以及經濟成長放緩，但對美國經濟來說，這仍是「可控制的阻力」。

高盛首席經濟學家兼全球投資研究主管 Jan Hatzius 領導的策略師團隊預期，秋季和冬季消費增長將放緩，但「油價上漲不太可能導致消費者支出和 GDP 下降。」

高盛團隊不擔心油價飆漲的三大主因：

1. 油價漲幅小

油價每桶上漲 20 美元，但比起 2008 年上半年上漲 40 美元、2022 年上半年上漲 45 美元來說，上漲程度小得多。

分析師表示，他們利用期貨和躉售市場對零售汽油價格的預測表明，大部分反彈已經發生了。

6 月下旬時，西德州中質原油 (WTI) 期貨和布蘭特原油 (Brent) 期貨每桶約 70 美元，但至 9 月下旬已飆升至叩關 90 美元。

全球第二大石油供應國沙烏地阿拉伯自 7 月以來實施每日減產 100 萬桶，且本月決定將該舉措延用至年底，俄羅斯也延長原油出口限制至年底。

然而，Hatzius 指出，能源在 7 月個人消費支出中僅占比 4%，其中汽車燃料成本佔 2.3%（見下圖），而 2008 年汽車燃料成本佔 3.9%，1970 年代期間該占比為 4.0-5.5%。

更甚者，分析師指出，雖然機票佔個人消費支出 (PCE)1%，但原油僅佔航空旅行成本的 1/5，意味即使原油產業價格上漲，對整體消費的影響相當有限。

2. 能源部門資本支出 (CapEx) 增加及電價下降應可抵消油價的部分上漲

油價上漲可能會增加企業在能源領域的資本支出，高盛策略師預測，未來 4 季來自 CapEx 渠道的 GDP 年化成長率將達到 0.1%（見下圖）。

此外，今年以來煤炭和天然氣價格回落，加上夏季熱浪結束將令秋季電價下降。

Hatzius 與其團隊預測 8 月至 11 月期間消費者電價將下降 1%，這將使 2024 年消費者收入和消費量增加 0.1-0.2%，抵消約 1/4 的汽油價格阻力。

3. 聯準會不太可能因油價上漲而收緊貨幣政策

市場常擔心能源價格上漲引起通膨上升，從而使 Fed 升息以抑制通膨，最終打壓經濟成長。然而，高盛認為，油價走勢往往是短暫的，只要是短暫走勢，Fed 就不會針對油價調整政策。

「只有油價上漲導致通膨預期脫鉤時，Fed 才該擔心其對穩定物價的影響。我們相對不擔心這種風險，我們預計最近的石油走勢不會顯著提高消費者通膨預期。」

然而，Fed 主席鮑爾上周三表示，決策者傾向審視短期波動，並關注油價漲勢能持續多久。