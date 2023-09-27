美股重點新聞摘要2023年09月27日

今日操盤前瞻

日本央行 7 月貨幣政策會議紀錄

中國 8 月規模以上工業企業利潤

美國 8 月耐久財訂單

OpenAI 擬出售股票 對公司估值高達 900 億美元

人工智慧 (AI) 熱潮方興未艾之際，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 正與投資人洽談潛在的股票出售案，對公司估值高達 900 億美元，這將讓 OpenAI 成為全球身價前幾高的未上市公司。閱讀全文...

涉維吾爾強迫勞動 美國制裁 3 家中企至貿易黑名單

美國當局週二 (26 日) 將更多中國公司列入貿易制裁黑名單，禁止其產品出口至美國。美國正試圖從供應鏈中移除強迫勞動，特別是涉及新疆維吾爾等少數民族的產品。閱讀全文...

FTC 聯手美國 17 個州 向亞馬遜提起反壟斷訴訟

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和紐約、密西根、麻塞諸塞、紐澤西等 17 個州的最高執法長官州檢察長周二 (26 日) 聯合向西雅圖的法院提起訴訟，指控亞馬遜阻擋市場競爭，利用自身優勢抬高商品價格、扼殺消費者和企業相關的創新。閱讀全文...

Fed 卡什卡里：即使經濟軟著陸也需要再次升息

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二 (26 日) 在該行官網上發文表示，他認為聯準會 (Fed) 有 60% 的機率能將通膨降至 2% 目標而不會對經濟造成嚴重傷害，另外有 40% 的機會通膨可能根深蒂固，需要進一步升息控制。閱讀全文...