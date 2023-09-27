OpenAI擬出售現有股票 對公司估值高達900億美元

人工智慧 (AI) 熱潮方興未艾之際，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，ChatGPT 母公司 OpenAI 正與投資人洽談潛在的股票出售案，對公司估值高達 900 億美元，這將讓 OpenAI 成為全球身價前幾高的未上市公司。

根據 OpenAI 的售股提案，對公司估值介於 800 億至 900 億美元之間，比今年稍早的 300 億美元估值大幅成長，當時 OpenAI 共出售 3 億美元股票。

ChatGPT 可以依據用戶提示產生與人類相似的反應，去年底上線後爆紅，AI 瞬間成為矽谷最熱門話題，也成為各家科技大廠競逐的戰場。

根據報導，本交易將由 OpenAI 員工出售現有股權，而非由公司發行新股募資。OpenAI 已經開始向投資人推銷這筆交易，但條件仍可能改變。

若 OpenAI 估值在 800 億美元以上，將成為世界上身價前幾高的新創公司。包括馬斯克的 SpaceX 等成熟的新創公司，定期透過售股募資，但並未上市，這讓員工和現有投資人得以從公司不斷攀升的股權中獲益。

由奧特曼 (Sam Altman) 共同創辦的 OpenAI，今年從微軟 (MSFT-US) 募集 100 億美元資金，用於開發新產品和訓練 AI 模型。近幾個月以來，其他新創公司也從大型投資人手中募集到資金，例如 Inflection 和 Anthropic。

OpenAI 有 49% 股權掌握在微軟手中，知情人士透露，OpenAI 今年全年營收正朝 10 億美元大關挺進，明年可望進一步增加。