降低營運成本 Uber將裁員200人

美國叫車平台巨頭 Uber(UBER-US) 週三 (21 日) 透露，將裁減旗下招聘部門 200 個職位，以保持員工數量並精簡成本。

Uber 本次裁員將衝擊招聘團隊中 35% 的員工，不過只佔 Uber 整體全球總員工人數的不到 1%。目前，Uber 在全球擁有約 32,700 名員工。

針對本次裁員，Uber 指出，在員工流失率較低的情況下，人才招聘團隊需依據公司的招聘策略來進行調整，同時也強調該公司沒有計劃要進行大規模裁員。

先前有知情人士透露，Uber 正在考慮將物流部門分拆後出售，或是推動獨立上市，以便將精力集中在共乘和外送業務上。在卡車運輸產業不景氣的情況下，物流業務則面臨艱難處境。

Uber 先前公布第四季營收 86 億美元，整體優於分析師預期，儘管身處在高通膨環境，共乘和外送需求仍超出預期。

Uber CEO 科斯洛薩西 (Dara Khosrowshahi) 表示，公司今年的重點是在 GAAP 基礎上實現獲利，「新冠疫情對我們行動業務的影響現在已經完全過去了。」他也說，在平台上的活躍司機數在第四季達到歷史新高，並在 1 月繼續成長，消除了人們對隨著需求激增而導致簽約司機短缺的擔憂。

Uber 在 70 多個國家和 10000 多個城市開展業務，該公司也表示，訂車、共享乘車、汽車租賃和汽車共享等新的拼車產品收入也在增加。

根據 Refinitiv 的數據，Uber 預測第一季調整後的 EBITDA 在 6.6 億至 7 億美元之間，遠高於分析師平均估計的 5 億 9306 萬美元。