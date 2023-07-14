出入境需求增帶動Uber叫車商機 這些飯店和景點最熱門

據統計，今年前 5 月我國出入境旅客高達近 600 萬人次，帶動叫車 App 需求大幅攀升， Uber 今 (14) 日最新指出，在台灣使用 Uber App 的乘客來自多達 84 個國家，最常使用 Uber App 的來台國際旅客排名依序為美國、香港、新加坡、澳洲和英國，且集中出入在多家五星飯店和台北熱門景點。

Uber 統計，台灣和國際旅客往返機場的乘車偏好選擇，菁英優步為雙冠王，優步小黃為國際旅客熱門乘車選項第二名，環境友善的減碳優步則是台灣乘客熱門選項第二名。

而上半年最常使用 Uber App 的來台國際旅客第一名為美國，其次為香港、新加坡、澳洲和英國。

同期間，超過 80% 的國際旅客選擇搭乘菁英優步，其次為依照在地跳錶計費的優步小黃，而方便攜帶較多行李或乘載至多 6 人的樂聚優步則名列第三名。

從熱門上下車地點觀察，台北 W 飯店、台北君悅酒店、台北喜來登飯店、香格里拉遠東國際飯店和台北萬豪酒店，是熱門住宿選擇。

熱門觀光景點則有台北 101、故宮博物院、饒河夜市、西門町、松菸誠品等。

而市府捷運站、高鐵台中站、台北車站等，則是國際來客常進出的熱門交通接駁點。

Uber 進一步統計，今年連假期間國人出入境人數屢創新高，也帶動旅客使用 Uber App 往返機場的乘車趟次的成長，熱門的送機時段為清晨 5 點至 7 點。