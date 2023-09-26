「新感覺」夾心土司 解密鎖住「鮪魚沙拉」星級般美味

超商架上的「新感覺」夾心土司系列，是隨時隨地能享受的輕食人氣王，經典口味穩坐統一超商 (2912-TW) 烘焙品類冠軍寶座，每年銷售超過 7 億元，年銷超過 2500 萬包，這意味著只需短短的 1.2 秒，就能見證一包「新感覺」夾心土司系列商品售出，成為了大家到超商購買輕食早餐的首選商品，近來更推出由晶華酒店主廚監製的「鮪魚沙拉」，清爽的風味是炎炎夏日的開胃良伴，讓許多人一試就被圈粉。

沙拉好不好吃，清爽很重要。一般人對沙拉的印象不外乎是「要放在冰箱保存」、「天氣熱，沙拉可能容易變質…」，但「新感覺鮪魚沙拉」卻能在室溫 (28 ℃以下) 仍鎖住美味，究竟「秘密武器」是什麼？關鍵就在於「調氣保鮮技術」(Modified Atmosphere Packaging, 簡稱 MAP)。

「新感覺」夾心土司系列採用調氣保鮮技術，包裝過程遵循嚴格的品質控管，調氣保鮮技術運用不同的氣體可減緩微生物生長與食物氧化速度，讓食品能在賞味期限內美味好吃，並將食品風味和品質完整的鎖住，讓消費者撕開包裝後，食物香氣依舊，吃到的每一口都具品質把關。

新感覺「鮪魚沙拉」夾心土司由晶華酒店主廚指導監製，採用特選鮪魚塊，油漬熟成提引出鮪魚鮮味，也使魚肉更加飽滿柔軟並保留纖維感；沙拉醬則經過研發團隊多次調配並透過主廚的指導，在甜鹹口味中取得適當的平衡，交織出香濃細緻、多層次風味，搭配鮮甜洋蔥，以清脆激盪出豐沛平衡的口感餘韻，讓輕食也能擁有星級般的味蕾感動。

一包 2 入輕巧份量，早餐、午餐、下午茶都適合，外出時放在包包裡帶著走也很方便，讓學生、上班族在緊湊的生活節奏中，隨時都能享受保鮮的「新感覺」。另有蛋香濃郁、蛋丁 Q 彈的「雞蛋沙拉」口味，酸酸甜甜、添加蒟蒻增添口感的「草莓夾心」、爆款經典、深焙濃厚香的「花生夾心」，以及散發義大利迷人榛果香氣的「可可夾心」，各式口味滿足甜食控和鹹食派的喜好，且符合 Simple Fit 概念中主張的減醣飲食，搭配咖啡、豆漿或牛奶，就是輕食美味的好選擇。

不知道要吃什麼的時候，來點「新感覺」就對了。統一超商即日起至 10/3 推出與純喫茶合作的活動，指定品項任選兩件 88 折，可購買「新感覺鮪魚沙拉」搭配純喫茶 650ML 系列，上班族的一天，就從為生活創造迷人又豐富的「新感覺」開始。