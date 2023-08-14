統一投資百億元興建新市物流園區 預計2025年投入營運

統一企業集團 (1216-TW) 積極在台灣北中南的楊梅、梧棲及新市投鉅資開發大型物流園區，其中，於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達 100 億元，在主結構已經完成之下，預計於 2025 年上半年投入營運。

統一新市物流園區在施工品質嚴格把關下，興建工程進行順利，主結構體工程已完成，並於今 (14) 日由羅智先董事長帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦上樑祈福典禮，祈求開發營運順利推展。

統一企業集團表示，健全的物流配送體系對生活產業的重要性不容忽視，它們提供安全與高效能的供應鏈管理、加速商品流通速度、降低運輸成本並提升消費者的滿意度。可有效加速集團零售體系的發展，提升競爭力和業績。所以已陸續在全國北、中、南、高等地，籌建百億元複合式大型物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案。

統一企業集團新市物流園區，第一期總樓地板面積達 4 萬 8000 坪，主建物為地下一層至地上五層之物流中心大樓，另設有地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。由劉培森建築師事務所執行建築設計，建築物的特點為具現代感之大鵬展翅屋頂太陽能板支撐架設計，並於南、北各設有一座巨型車塔，最大可供 35 噸數物流車行駛，各式物流車直接可抵達各樓層碼頭進行裝卸作業，符合複合性物流中心之功能需求也富吸睛視覺效果。

進駐新市物流園區的集團物流公司與關連企業包含：捷盟行銷 (常溫物流)、統昶行銷 (低溫物流)、大智通文化行銷 (EC 物流)、統一速達 (宅配)、博客來 (網路銷售)、德記洋行 (一般通路銷售)、捷盛運輸 (多溫層配送) 及統一精工 (物流車專用加油站)。將設置 AS/RS 倉儲系統、自動導引車設備及其他自動化 / 智能科技的運用，以提高物流作業效能。

另外，這些物流公司也將透過供應鏈上下游整合、物流產能調節 & 支援、物流作業共理共配、物流運輸整合等來彼此支援與合作，將物流綜效最大化。園區管理方面，將透過 AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統單靠人力管理效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全的目的。

統一企業集團新市物流園區已順利完成上樑，將於 2024 年下半年取得使用執照，接續進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，預計 2025 年上半年本物流園區正式啟用。開幕營運後將服務雲嘉南地區超過 1000 家統一超商 (2912-TW)、康是美、星巴克等通路。