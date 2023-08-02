統一超Q2獲利年增逾4% EPS 2.46元創4年來同期高

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (2) 日發布第二季財報，上半年稅後純益 53.75 億元，年增 16.27%，每股純益(EPS)5.17 元，創同期新高，而第二季單季稅後純益 25.54 億元，季減 9.46%，年增 4.16%，每股純益 2.46 元，創 2020 年來同期高。

統一超說明，上半年合併營收為 1530.61 億元，年增 10.28%，主要受惠於台灣 7-ELEVEN、菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克)、上海 7-ELEVEN、統一生活 (康是美) 等均表現亮眼，有效挹注營收。

迎來第三季傳統旺季，統一超以 7-ELEVEN 全鄉全店全新里程碑「羅浮門市」7 月 10 日開幕揭開序幕，推出經典話題商品包括國民便當、思樂冰、霜淇淋等，以及大型活動如高雄啤酒節、中元節全店行銷活動等，統一超預期將可持續成長。

統一超第二季合併營收 775.86 億元，季減 2.8%，年增 9.08%，營業毛利 261.29 億元，季增 1.12%，年增 10.91%，毛利率 33.68%，年增 0.56 個百分點，營業利益 35.03 億元，季增 1.77%，年增 17.13%，營益率 4.51%，年增 0.31 個百分點，稅後純益 25.54 億元，年增 4.16%。

而統一超上半年合併營收 1530.61 億元，年增 10.28%，營業毛利 519.69 億元，年增 11.86%，毛利率 33.95%，年增 0.48 個百分點，營業利益 69.45 億元，年增 13.92%，營益率 4.54%，年增 0.15 個百分點，稅後純益 53.75 億元，年增 16.27%，每股純益 5.17 元。

統一超進一步說明，上半年強化 CITY PRIMA 系列產品選擇，多元作法帶動相關類別業績成長超過 10%，而透過預購和 i 預購平台掌握節令商機與流行趨勢，類別業績更成長超過 30%。

台灣 7-ELEVEN 以「創新」、「精業」、「整合」三大策略深耕在地，持續聚焦鮮食、咖啡、預購、國際精品、複合專區和全店集點周邊等差異化新品開發，並加強會員經營，有效帶動上半年會員交易金額持續創歷史同期新高，年增近 20%，會員數已達 1650 萬名，會員活躍度續以雙位數躍進。