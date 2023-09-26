【量大強漲股整理】Q3作帳行情倒數計時，該鎖定哪些股票，台股有機會先蹲後跳嗎?

受到美國 10 年期公債殖利率升高、美國政府關門等消息衝擊，台股今日

開低震盪拉回，終場下跌 176.16 點，收 16276.07 點，成交量 2343.73 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 231.43 億元；自營商賣超 69.47 億元；投信續挺台股，買超 34.06 億元；三大法人合計賣超 266.85 億元。

今日台股開低震盪走低，收量增黑 K 棒；外資連七賣，唯獨投信連 38 買，買超逾千億元，本周進入季底作帳倒數計時，外資隨時有機會吹響反攻號角；聯準會官員表態挺升息，資金政策利率區間於 5.25% 至 5.50%，美股期指今日走弱，台股沒能延續多頭走勢，在 AI 概念族群攜手電纜、光電族群，奮力抗空，於 16300 城門前僵持；中秋連假前，觀望氣氛濃厚，量能不足；而過往中秋節後一周，上漲機率達 75%，高機率台股將走出先蹲後跳格局，後市不看淡。

個股方面， (2330-TW) 台積電，跌 1.14%；(2317-TW) 鴻海，跌 1.4%、(2454-TW) 聯發科，跌 2.4%；散熱族群相對抗跌， (3017-TW) 奇鋐，逆勢大漲半根

停板，(2421-TW) 建準，逆勢走高；台電強韌電網計畫持續釋出訂單，(1519-TW) 華城，勁揚逾 6%，(1504-TW) 東元，投信連續買超逾七千張，站在紅盤上，光通訊族群也發光，(6442-TW) 光聖，表現亮眼，展開法說前行情，強

攻漲停；大爆炸案後，(8420-TW) 明揚，打入出第二根跌停板，(8938-TW) 明安，跌停立刻打開，跌幅明顯收斂，出現爆量。

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Q3 作帳行情倒數計時，該鎖定哪些股票，台股有機會先蹲後跳嗎?

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(6442-TW) 光聖

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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