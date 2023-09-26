元大證宣示海外布局計劃 投行拚推動併購案

隨著國內各大券商正擴張東亞市場版圖，國內券商龍頭元大證券今 (26) 日再次宣示，持續積極進行海外布局，尤其深耕東南亞，並提到，元大投行未來 2 年將加強推動台灣廠商與韓國或東南亞當地公司的策略合作或併購 (M&A)。

元大證說明，多年來除深耕台灣市場，也致力拓展海外營運據點，配合元大金控集團海外整體規劃，元大證針對各子公司訂定發展方向，並提供業務協助，而依據所在市場戰略情境不同，各子公司營運主軸可分為兩個方向。

第一，成熟市場如韓國、香港等子公司，主要追求本業獲利提升、新業務開發，以及集團間各子公司業務綜效。

第二，開發中市場如泰國、印尼、越南等地子公司，則追求提升當地市場地位、強化營運效率，資本結構以穩健基礎，並由母公司提供管理技術、專業團隊等資源。

除了穩固韓國及香港市場的業務，元大證券東南亞各子公司的發展大致依循類似模式，短期以經紀、融資等核心業務建立品牌，中期導入投資銀行、新金融商品等業務，長期以強化集團各子公司業務交流和創造跨境業務綜效為目標。

以投資銀行業務為例，元大投行除推展創新板，預計未來 2 年積極善用元大證券在亞洲各地投資銀行的資源，推動台灣廠商與韓國或東南亞當地公司策略合作或併購。