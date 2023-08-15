兆豐金今年前7月獲利靚 董座爭取明年調薪幅度4%起跳

兆豐金 (2886-TW) 今 (2023) 年以來獲利表現不俗，董事長雷仲達表示，軍公教明年確定加薪，兆豐金也擬比照公務員調薪，且調幅將可望高於公務員的 4% 調幅，但他也強調，這部分要經過大股東財政部同意。

擺脫防疫保單理賠陰霾，兆豐金今年前 7 月稅後純益 220.91 億元，較去年大幅增加 87.4%；雷仲達表示，今年獲利大幅成長也將反映在薪資待遇上，透露金控明年調薪可望比照公務員調薪，且調幅高於 4%。

雷仲達指出，公股金融機構過去都會響應政策，跟進公務員調薪，但調薪幅度則根據各家金融機構獲利表現而有所不同，兆豐金今年以來獲利表現亮眼，也較去年同期大幅成長，如果金控、銀行仍延續良好獲利動能到年底，將跟財政部爭取調薪。

此外，在工會爭取下，金控董事會也通過將調高員工生育補助，兆豐銀員工先前生三胎，每一胎可獲 8 萬元補助，現在則提高一胎 12 萬元、第二胎 15 萬元、第三胎 18 萬元，因此兆豐銀員工在職生育三胎，共可獲 45 萬元生育補助。

雷仲達強調，兆豐銀的生育補助不只女性員工可申請，男性職員也可因妻子生育向銀行申請生育補助，

另外，兆豐金也規劃增資強化資本，原本兆豐金規劃增資規模 200 億元，但考量其他國營事業等也有增資需求及壓力，因此決議縮減增資規模，未來擬以發行普通股的方式增資。