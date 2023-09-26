【生活選股術】百貨周年慶將至！用提袋率看經濟，找出本益比低估的好股票！

一、小資女的精打細算

週年慶即將開打，身為小資族的小美早就磨刀霍霍開始計劃自己的購物清單了，趁百貨優惠折扣時購物，選擇 CP 值高的商品是小美的首要購物目標！

相信不少人也都是趁著百貨週年慶把一年中需要的東西買齊，假日小美就到百貨試妝挑選底妝產品，逛街的時候小美也發現提袋率似乎有提高的跡象唷！

據櫃姐的經驗傳授，提袋率可以觀察這間百貨公司顧客的消費力，判別是過路客還是真正有購物的客人。

除了一級戰區彩妝保養品以外，如果是近期需要搬新家添購家電的人也可以特別看一下週年慶的優惠與信用卡刷卡禮，不過在週年慶前，各家電品牌還會有預購期，同樣有很多優惠，大家可以比較看看~

二、百貨週年慶即將開打：

百貨零售業旺季來臨，「金九銀十」是營收成長的主要月份，今年 9 月底中秋節即將到來，整個月都是送禮旺季，緊接著 10 月起週年慶登場，換季化妝品、服飾採購熱潮接力上陣，百貨、超商超市量販等通路禮盒銷售最大檔期就在這時候。

百貨類股受惠疫後人潮湧入實體商場，加上餐飲消費復甦，帶動提袋率與客單價翻揚，時序進入中秋送禮換季，以及陸續登場的週年慶、聖誕節、過年檔期，關鍵業績衝刺期就在下半年。

下圖是上市貿易百貨類股市值前 10 大的季營收表現，可以發現超商龍頭股的營收高峰基本上都落在第三季、第四季。

三、本益比的使用方式

存股時除了可以觀察他的殖利率、貝他值以外，還可以看本益比是否在一個合理位置。

由於本益比計算方式為股票市價除以每股盈餘，因此本益比越高，代表需要支付更高的價格來獲得每單位盈利，而本益比越低，則代表股價相對便宜。

以台股而言，本益比在 10 至 20 之間都屬於常見範圍，所以為了尋找便宜低估的股票，一般會以 10 倍作為分界。

為了避免低估值股票是屬於衰退或是未來產業發展即將見頂，還可以透過「低估值」搭配「業績成長」來挑選股票！

關於「成長」可以透過營收、本業獲利、淨利、ROE 等方式來篩選。

以下表格是上市百貨類股市值排行前 10 名的股票，我們可以透過本益比及營收觀察是否屬於低本益比營收成長股。

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