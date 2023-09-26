美股重點新聞摘要2023年09月26日

今日操盤前瞻

7 月標普 Case-Shiller 全國房價指數

美國 7 月 FHFA 房價指數

美國 9 月消費者信心指數

債市殺氣騰騰 熱門美長債 ETF 跌至逾 12 年來最低

iShares 20 年期以上美債 ETF (TLT-US) 週一 (25 日) 跌破 90 美元，處於 2011 年以來的最低。閱讀全文...

Fed 研究：美國收入前 20% 以外人口 已耗盡疫情期間累積的超額儲蓄

聯準會 (Fed) 最新家戶財務狀況研究顯示，除了收入前 20% 的人口以外，美國民眾已經耗盡了疫情期間累積的超額儲蓄，手頭上的現金也比疫情爆發時還要更少。閱讀全文...

iPhone 15 Pro 過熱問題 台積電 3 奈米瑕疵？

韓媒《BusinessKorea》週二 (26 日) 報導，iPhone 15 Pro 系列全球熱賣中，但卻遭封「火龍果」，因其手機晶片 A17 Pro 晶片過熱而陷入爭議，韓媒引述一些業內人士說法稱，台積電的生產過程可能有問題，但一些測試機構與科技達人拆解後稱，iPhone 新機採鈦合金導熱係數偏低，犧牲散熱能力。閱讀全文...

穆迪：美國政府關門將對信評造成負面影響

信評機構穆迪 (Moody"s) 周一 (25 日) 表示，美國政府關門將對其信用評估產生負面影響，因為這將凸顯出美國機構和治理實力相對弱於其他評級最高的政府。另外穆迪也表示，美國政府關門對經濟影響可能只是短暫的。該機構目前對美國的信評等級為 AAA。閱讀全文...