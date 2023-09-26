〈能源盤後〉俄羅斯放寬燃料出口禁令 WTI回落至90美元下方

在俄羅斯宣布計劃放寬其燃料出口禁令後，原油期貨價格周一 (25 日)幾乎沒有變化，係因聯準會 (Fed) 示意利率可能更較預期更長的時間保持在更高的水準後，投資者權衡供應緊縮和不確定的需求前景。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.39%，收每桶 89.68 美元。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2 美分，幾乎持平在每桶 93.29 美元。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1 美分或 0.7%，收每加侖 2.5439 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4 美分或 1.3%，收每加侖 3.2622 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.2 美分或不到 0.1%，收每百萬 Btu 2.6390 美元。

市場驅動力

俄羅斯周一取消一些船舶燃料和高硫柴油的限制後，WTI 原油期貨價格返回每桶 90 美元以下。

數日前，俄羅斯以穩定國內市場的燃油價格為由，宣布暫時禁止出口所有類型的汽油和優質柴油 (除四個前蘇聯國家以外)，且禁令立即生效，令石油市場大感意外。

路透引述俄官方文件報導，雖然俄羅斯周一調整燃料出口限制，但對汽油和優質柴油的出口禁令仍持續實施。

然而，貝克休斯上周五報告指出，上周美國活躍石油鑽探數量減少 8 座，降至 507 座，創下 2022 年 2 月以來的最低水準，為油價提供了支撐力。

同時，City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 指出一個積極跡象：上周中國的石油需求增加了 30 萬桶 / 日，達到 1630 萬桶，部分原因是國際航班的航空燃油需求復甦。

「近幾周來市場對中國經濟復甦的擔憂略有緩解，但投資者仍將等待周三公布的工業獲利數據，以更深入了解中國經濟復甦狀況。」Cincotta 周一說道。

美元走強也可能是限制油價上漲的原因之一，因為這不利於使用其他貨幣的買家，可能削弱其需求。ICE 美元指數周一上升 0.4% 至 105.97。

自夏季以來，原油期貨價格一直上漲，在沙俄 7 月起實施減產並將減產舉措延續至年底後，原油價格現已突破每桶 90 美元的門檻。

XM 首席市場分析師 Raffi Boyadjian 表示，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周會議後表示利率保持不變，該發言削弱了市場對緊縮政策即將收尾的期待，即便利率已觸頂。

Fed、歐洲央行和英國央行的 9 月政策決定可能都為暫停升息鋪路，但資產沒有出現緩解性反彈，因為三大央行發出的最重要的訊息是「現下的高利率將持續下去」。

