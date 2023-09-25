高盛和HSBC加入其他銀行之列 採用通用規則披露客戶部位

高盛 (GS-US) 和匯豐銀行加入同行之列，採用全球通用規則揭露客戶股票部位；5 家參與的銀行表示此舉可能有助於削減成本並提高透明度。

兩名消息人士透露，該組織還包括巴克萊銀行、法國巴黎銀行和另一家銀行，正在開發一種工具，在最可能範圍內減少漏報風險，特別是當投資人進行放空或使用衍生性商品增持股份時。

監管機構要求投資人在違反某些門檻時公布其持有的證券，這需要對規則進行複雜且耗時的分析。如果解釋不明，可能會導致失誤和處罰。

銀行一直在投資所謂的監管科技，透過自動化降低遵守此類規則的成本。

現在，這家由五家銀行組成的集團正在與監管科技專家 Droit 合作，尋求簡化工作並進一步降低成本。

高盛全球部位監管報告主管 Pete Chisholm 告訴《路透》，該計劃名為 Endoxa，是第一個由銀行帶頭致力於解決全球披露報告規則問題的團體。

他表示：「這關係到世界各地所有銀行是否對規則的理解完全相同。」他補充說，「由於缺乏通用性，公眾所依賴的市場數據可能不準確」。

法國巴黎銀行全球金融市場法務長萊蒙特 (Kara Lemont) 發表聲明表示，該計畫應該讓監管者和立法者放心，規則也得到一致的應用。

巴克萊銀行和匯豐銀行的發言人表示，兩家銀行正在參與該財團，但拒絕進一步評論。

一位不願透露姓名的消息人士指出，這些銀行將與 Droit 和一家律師事務所合作編寫通用數位機器可讀程式碼，聯盟成員可以執行該程式碼以確保規則一致性。

Chisholm 表示，Endoxa 成員希望其他銀行能隨著時間演進也能加入，進一步協調報告規則的應用。

他說，「散戶期望每家執行這些披露的銀行都在相同的基礎上這樣做。這是確保每個人都遵守相同規則的一種方式。」