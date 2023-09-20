傳蘋果和高盛曾開發股票交易軟體 後因美股大跌而擱置

知情人士透露，隨著 2020 年股市飆升，消費者紛紛湧向 Robinhood (HOOD-US) 等交易軟體之際，蘋果 (AAPL-US) 和高盛 (GS-US) 也曾開發一項投資功能，讓消費者可以買賣股票。

消息人士表示，隨著股市下跌，該項目去年被擱置。

這項從未曝光的舉措將被納入由高盛支援的蘋果金融產品套件中。蘋果最早在 2019 年與該華爾街銀行合作發行卡，隨後又增加了「先買後付」(BNPL) 貸款和高利率儲蓄帳戶。該公司上月表示，儲蓄帳戶產品的用戶存款已突破 100 億美元。

蘋果在新冠疫情期間零利率時期開發出這項投資功能，當時消費者被困在家裡，花費更多時間和創紀錄儲蓄金額經由智慧型手機交易股票。

兩位消息人士表示，蘋果與高盛的合作始於 2020 年的網紅股炒作期間。它們的工作的確取得進展，這項蘋果的投資功能原本預計於 2022 年推出。一位人士表示，高層提出的一個假設功能可讓擁有額外現金的 iPhone 用戶將資金投入蘋果股票。

但消息人士表示，隨著市場受到利率上升和通貨膨脹飆升的影響，蘋果團隊擔心如果人們在使用蘋果產品而在股市賠錢，用戶會產生強烈反彈。就在當下，這家 iPhone 製造商和高盛改變方向，改而推出儲蓄帳戶計畫，提供更高的利率。

高盛執行長所羅門 (David Solomon) 迫於內外壓力，決定削減該行幾乎所有的消費者業務後，股票交易項目的前景不明。一位消息人士表示，投資功能的基礎已基本完成，只要蘋果決定推動，隨時可以投入使用。

蘋果卡三年前大張旗鼓地推出，但隨著用戶群擴大，該業務帶來監管壓力並遭受損失。今年稍早時，高盛為 Apple Card 用戶推出了高利率儲蓄帳戶，年利率為 4.15%。

高盛也是蘋果 BNPL 發行的核心。根據支援頁面，該產品名為 Apple Pay Later，可用於「在大多數接受 Apple Pay 的網站和應用程式」購買 50 至 100 美元的商品。借款人可以在 6 周內將一筆購買分成 4 期付款，而不會產生利息或費用。

消息人士指出，在高盛退出零售銀行業務之前，該公司曾研究如何擴大與蘋果的合作關係。最近，高盛正在討論將其銀行卡和儲蓄帳戶轉讓給美國運通 (AXP-US)。

如果交易軟體計畫取得進展，蘋果將進入一個競爭激烈的市場，其中包括 Robinhood、SoFi 和 Block"s Square 等公司，還有嘉信理財 (Charles Schwab) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的 E-Trade 等傳統經紀公司。

股票交易已成為金融公司留住客戶並提高平台參與度的另一種方式。一位消息人士表示，蘋果公司也在採取同樣的做法。此舉可能會引起監管機構的興趣，監管機構一直在審查蘋果的應用程式商店運作方式。Robinhood 也因所謂的「遊戲化」市場而受到監管機構的盤問。