漢來美食升級版自助餐訂價出爐 2000元吃帝王蟹拚了！

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 將於 10 月開出漢來海港自助餐廳升級版「島語」，今 (25) 日正式發布定價，價格最高為假日晚餐每人 2090 元，而平日午餐僅 1490 元，與目前北市中高價位的自助餐同業接近，但可吃到帝王蟹腳、海膽等高級食材，漢來美食強調「堅持以高價值取代高價格」，勢必再度掀起自助餐市場新一波熱潮。

漢來美食已提前在 9 月 20 日起舉辦來美食 APP 饕客募集活動，活動開跑僅短短 10 分鐘，即創下 1000 名會員搶先申請的盛況，累積至今已突破萬人申請，首波訂位將於 9 月 27 日上午 11 時開放。

島語自助餐廳是漢來美食旗下第二個自助餐品牌，設定上仍主打異國料理百匯，同時維持豐富海鮮食材強項。

漢來美食說明，島語提供有鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道 S 級干貝、海膽等頂級食材，均是每日餐檯上必備鮮貨，而肉類則規劃有美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞等。

最特別是，島語強調一島檯一款主題餐酒，透過餐與酒的搭配，讓整體用餐的體驗更加豐富完美。

島語自助餐廳位於全新落成的台北南港漢來大飯店，自南港展覽館捷運站步行 5 分鐘即可抵達，著眼於商辦洽公和展覽期間人流量龐大，搶攻商務宴客、家庭聚會客群，餐廳內可容納 280 人，除了提供房客早餐，也對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期。

而消費者最關心的餐期與餐價資訊今日在官網曝光，平日午餐 1,490 元、下午餐 1,090 元、晚餐 1,790 元，價格最高的則是假日晚餐為 2,090 元，訴求以中高價位享受頂級餐食與服務。

漢來美食將於台北漢來大飯店開出 6 家餐廳，包括 3 個全新品牌，當中最受矚目的是島語，以「提供美好用餐體驗的 FINE DINING 精緻餐飲」為此次全新品牌的核心概念，講究餐食、服務和氛圍三者平衡。