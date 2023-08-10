漢來美食上半年賺近半個股本 樂看下半年營運續衝高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，稅後純益達 7539 萬元，每股純益(EPS)1.79 元，大幅優於去年同期虧損約 1 億元，累計上半年稅後純益 2.03 億元，每股純益 4.8 元，單季和上半年獲利均創同期新高；漢來美食樂觀看待，下半年是營運升溫期，預期業績在各種效益加持下將繼續衝高。

漢來美食第二季合併營收 11.14 億元，季減 14.04%、年增 107.18%，創單季第三高紀錄，僅次於第一季和去年第四季，毛利率衝上 44.49%，年增 14.84 個百分點，稅後純益 7539 萬元，EPS 1.79 元。

漢來美食上半年合併營收 24.09 億元，毛利率達 45.45% 創歷史新高，營益率 10.17% 也為歷史次高，稅後純益 2.03 億元，EPS 4.8 元。

漢來美食同步公告 7 月營收達 3.91 億元，月增 6.52%，年增 28.15%，為同期新高。

展望後市，漢來美食說明，延續暑假旺季、父親節和中秋節等節慶檔期，加上第四季即將開出南港 7 家餐廳和首家街邊店，下半年是營運升溫期，預期營收在各種效益加持下將繼續衝高。

其中，在高雄地區陸續展店的「溜溜酸菜魚專賣店」有效搶攻年輕客層，預計街邊店在第四季前開出，成為旗下首家街邊型態的餐廳，並規劃，未來以一年 3-6 店的速度在全台拓點。

而台北漢來大飯店 10 月將開始營運，量體更勝高雄漢來大飯店，漢來美食一口氣 7 個營運單位 (餐廳) 將進駐，其中 2 個餐廳 (火鍋、牛排館) 於 12 月飯店正式開幕時同步開出，而率先開幕的 5 個餐廳包括有全台最大的無樑柱絕美宴會廳、海港升級版自助餐廳、頂級粵菜東方樓、大廳酒廊和糕餅小舖。

截至目前，台北漢來宴會廳接訂情形已超越半年目標，而備受矚目的升級版海港自助餐廳，預期也將成為熱門頂級自助餐廳選項。

漢來美食強調，集團已踩油門蓄勢待發，準備衝向另一波高峰。