暑假效應 台灣8月零售、餐飲營業額雙創同期新高 批發業連10黑

暑假出遊、節慶商機挹注內需動能。經濟部統計處今 (23) 日公布，台灣 8 月零售營業額為 3736 億元，年增 4.3%；餐飲業 8 月營業額 898 億元，年增 14.3%，兩者雙創歷年同期新高。另外，批發業營業額則年減 5%，連 10 黑。

經濟部統計處今日公布零售、餐飲業營業額統計，其中，零售業營業額 3736 億元、年增 4.3%，主因疫後民眾消費動能回升，夏季出遊以及中元節等節慶商機挹注，帶動其他綜合商品零售業、超級市場、便利商店、百貨公司、布疋及服飾品零售業分別較去年增加 28.9%、10.7%、6.4%、6.4% 及 4.8%。

至於汽機車零售業受惠新式車款熱銷以及車商促銷活動挹注，營業額年增 4.9%；食品飲料及菸草零售業則因今年中秋節較上年延後，相關餅盒、肉品等採買高峰遞延至 9 月，因此年減 4.7%，統計前 8 月營業額共 2 兆 9788 億元，創歷年同期新高，年增 7.9%。

根據經濟部預估，9 月零售業營業額預估約 3643 億~ 3749 億元，年增率 3.1%~6.1%；第三季營業額約 1 兆 1157 億元到 1 兆 1263 億元，年增率約 4.2%~5.2%。

在餐飲業部分，8 月餐飲業營業額 898 億元、年增 14.3%，其中餐館業年增 15.1%，主因受惠暑假旺季、父親節及七夕情人節聚餐商機，加上展店效應挹注所致；外燴及團膳承包業受惠旅運需求暢旺，航空餐需求擴增，年增 56.9%，統計前 8 月營業額 6836 億元，創歷年同期新高，年增 23.5%。

經濟部預估，9 月餐飲營業額估計約 819 億~ 840 億元，年增率約 13.5%~16.5%；第三季營業額估約 2617 億元到 2638 億元，年增率 15.5%~16.5%。

另外，批發業部分，8 月批發業營業額 9861 億元、年減 5.0%，為連續 10 個月負成長，主因是通膨及升息壓力持續影響全球經濟，客戶拉貨力道仍趨保守，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減 8.1%、14.5% 及 8.4%。

另外，汽機車批發業受惠新車供應量能提升，加上民俗月落點差異，通路下單量增加，年增 10.2%，統計前 8 月營業額為 7 兆 5800 億元、年減 10.5%。